陳永傑：居屋及空置稅也是辣招

居屋白居二吸走購買力 冷卻樓市

房委會公布新一期居屋及「白居二」計劃，出售6個新建居屋發展項目，合共4871個單位。筆者預計參與幸運大抽獎的家庭逾30萬戶，超額認購會破紀錄。新居屋30萬戶購買力非比尋常，再加上3000個「白居二」，對一二手私樓上車盤造成衝擊是無可置疑。因為新居屋及「白居二」的客源必會和一二手樓上車盤有某程度上的重疊，樓市一定被冷卻，降溫是肯定的。

房委會於前年將「白居二」恒常化，去年配額2500個，今年增加至3000個，家庭與一人申請者的比例維持九比一。「白居二」申請資格、入息限額等亦與新居屋相同。即二人家庭入息限額為5.8萬元，資產限額201萬元，一人申請者減半。

新居屋與「白居二」均會吸走一二手私樓市場購買力，令樓市降溫，減低樓市爆升的場面，實際上也是政府的另一種辣招，與實施各種印花稅及提高銀行按揭一樣，都有冷卻樓市的功效。

政府向發展商徵收貨尾「空置稅」，亦有控制市場功用，發展商眼見政府向長期積壓的貨尾徵收「空置稅」，很自然地不敢持貨太久，貨尾去到某時期也要推出市場，避免被徵稅。貨尾陸續推出市場，住屋供應無形中增加，發展商要賣樓也難以大幅加價，變相成為冷卻樓市另一種手段。

政府在開發土地前路難行，理所當然會想出很多方法，避免樓價爆升。

中原地產亞太區住宅部總裁

[陳永傑]