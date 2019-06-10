湯文亮：逃犯條例不過就大鑊

大家千祈唔好以為我支持修訂逃犯條例，港人在台灣殺人後，受害者家屬要求特首審視逃犯引渡條例，而反對的聲音又不多的時候，我已經撰文叫政府千祈唔好提出逃犯修例，因為推出之後就會後患無窮。

當日有人問我是否瘋，否則就唔應該反對逃犯條例，因為條例將會重創在國內做生意的人，其實他們搞錯了，如果在國內做生意變成逃犯，走到和尚走唔到廟，成盤生意在內地，唔通唔返去？

所以，逃犯條例對在內地做生意的人影響不會很大，甚至在香港反對中國的政治人物的人也沒有影響，大家想一想，如果香港政府捉了一個支聯會的人返內地，後果會怎樣？

台灣與大陸已有逃犯引渡條例

不過，雖然不會捉政治人物回國內，但對他們心理威脅始終是存在的。

事實上，逃犯條例是針對內地匿藏在香港的逃犯，那些人的勢力很大，而且數目愈來愈多，如果不送他們回內地，香港政府擔心控制不住，治安會愈來愈差，所以，才不顧反對聲音推出逃犯移交條例。

我擔心的是當逃犯條例被提出之後，條例通過還好，如果不能通過，香港將會變成如特首所講的逃犯天堂，內地殺人犯將會以香港為藏身之所，由於不用擔心會被引渡回內地，那些人可以大搖大擺出現在各階層，收買死士，以後香港就很難管治。

全世界任何國家都不會接收其他國家或者地區罪犯，這可以說是養虎為患，最正確做法就是將逃犯送回犯罪的地方，由於有逃犯移交條例，令到其他逃犯不會再到該地區，所以，就算是台灣與大陸都有逃犯引渡條例。

修訂本不應提出 既提出須通過

香港的逃犯條例搞到火熱，台灣在這段時間應該不會將逃犯送回內地，逃犯的數目將急劇上升，台灣政府很快就受到壓力。

總之，在逃犯條例被提出之後，一定要通過，否則那些逃犯就肆無忌憚，以那些人的實力，香港人的安全將會受到嚴重威脅，反對條例的人是否可以保證香港人的安全，如果不能夠，他們憑什麼反對？

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]