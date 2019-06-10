曾淵滄﹕鮑公去年加息實為今年減息

過去數十年，美國新任總統上任後的第3年，聯儲局一定減息，目的很明顯，就是要協助這位總統在第4年競選連任，列根、克林頓、布殊、奧巴馬都是靠這個方法順利連任，因此，去年當聯儲局不停加息時，我已多次指出現任聯儲局主席應該不敢違反過去那麼多年來的「傳統」，去年的加息就是為了今年可以減息做準備。1994年，克林頓任總統時，聯儲局也是瘋狂地加息，那是克林頓上任後的第二年，到了1995年，克林頓任期的第3年，聯儲局又瘋狂地減息，1996年，克林頓輕鬆地連任，當年的聯儲局主席格林斯潘在退休後寫回憶錄，指出為什麼要在1994年瘋狂加息？理由就是為1995年瘋狂減息做準備，因為1994年初利率很低，既然很低，就很難減。格老回憶錄中有句名言「沒有加，哪有空間減」已經成了之後所有聯儲局主席捧為金玉良言，看來，鮑威爾去年一連加息4次，只不過是重演格林斯潘1994年的把戲罷了。

憧憬減息 本地地產股受惠

美國道指因為減息的憧憬而大升，道指兩天內上升700多點。不過，美國減息與中國沒有任何關係，中國減不減息完全與美國無關，中美貿易戰的陰影揮不去，內地A股依然陰跌，也使到香港股市上升的力度大大降低，恒指兩天合計只上升200點左右，不足1%，表現得較好的是與利率關係比較密切的本地地產股，但是，6月6日端午節假期前公布的中原城市領先指數則下跌了，是連升16周之後首次下跌，更是創出歷史新高之後的一星期即刻下跌，又使到人們擔心樓價會不會受中美貿易戰影響。

不過，詳細觀察中原城市領先指數的內容，豪宅指數依然在上升，而且已經是連續3周不斷創出歷史新高紀錄。還有，經常被香港傳媒稱為樓市大淡友的地產界名人、紀惠集團行政總裁湯文亮則剛剛以6950萬元買入陽明山莊一個2049平方呎的住宅單位，呎價33919元，有趣的是，湯文亮竟然也是首次置業者，作為首次置業者，湯文亮可以節省747萬元的「辣招稅」。

儘管湯文亮經常被傳媒視為大淡友，但是他的實際行動、動用6950萬元買樓，清楚地說明了他依然非常看好豪宅，而6月6日公布的中原城市領先指數中的豪宅分類指數，也顯示豪宅價格依然破頂，反映將來香港樓市出現兩極化。

大學教授

[曾淵滄 滄海明珠]