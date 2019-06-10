王弼﹕為何墨西哥願出資建圍牆？

我早在上周二的電台節目說過，當時港美股市俱跌，如果一定要買股票，都要揀美股來買，除了減息這子彈外，美墨之間隨時有刁，結果，只是非農就業數據「夠醜樣」一項，美股已經跑贏港股，美股又再挑戰歷史高位，港股卻仍未夠27000點收市。其實，把美墨有刁延伸到中美有刁，只證明假新聞當道，欺負平民百姓對政治經濟學的無知。侵叔以關稅制裁墨西哥，理由簡單，只是要逼墨西哥在阻止非法移民湧到美國一事上不要放軟手腳。其實墨西哥肯配合，侵叔沒有不放生的理由，而且要墨西哥配合，並不困難，因為美墨在這事上，沒有原則性的分歧。

美墨沒原則性分歧 問題易解決

讀者要明白，湧入美國的非法移民，並非源自墨西哥，而是在墨西哥南面的危地馬拉和薩爾瓦多人。其實這些人湧入墨西哥，也為當地帶來治安的問題，只是這些人最後都湧到美國，不會久留，對墨西哥影響有限，加上拉丁美洲人的做事態度，墨西哥對打擊非法入境者自然hea做。然而，美墨邊境長達3000公里，美國要堵截這些人，不要說民主黨在撥款興建圍牆上撬侵叔後腿，3000公里長的圍牆，中間牽涉很多民間土地，加上收地等因素，是非常浩大的工程。反之，墨西哥和危地馬拉的邊境，不過長800多公里，興建圍牆或派警衛堵截非法移民，都較美國容易。其實，墨西哥社會也有聲音，支持政府在南面的墨危邊境興建圍牆。現在經侵叔一迫，墨西哥政府要認真做事，看來政商界不難取得共識，長遠來說，在南方邊境興建圍牆應該會被慎重考慮。所以，當初侵叔說墨西哥會出資興建圍牆，全世界都認為不可思議，不過大家會錯意的，是以為圍牆會在美墨邊境興建，如果在墨西哥南面興建，則墨西哥政府出資，便變得合情合理。

月底料全面向華加徵關稅 全球股市再動盪

正如前述，美墨之間沒有根本性的原則分歧，所以貿易問題可以很快解決，但美國眾多高官指出，華盛頓對北京的要求，必然牽涉結構改革，例如終止國企的補貼，和在WTO上終止中國的發展中國家地位，都是兩國原則性的分歧，就算習主席開始稱侵叔為朋友，亦難預期雙方會在短短G20的會面中能取得共識。因此，環球股市正面對兩股力量，正面的力量，是聯儲局持續減息的預期，帶動美股向上，但另一股力量，是中美離婚，全球產業鏈推倒重來的震盪，對美國（特別擁有龐大中國市場）的跨國企業增長將非常不利。G20前，美股有力上衝，但月底至7月中，到時美國可能宣布對所有中國進口貨物開徵25%的關稅，屆時又會對全球股市帶來動盪。

香港奧國經濟學院院長 fb.com/buytillsuspension

[王弼 投資王道]