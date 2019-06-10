何濼生﹕修例助提高港競爭力

「思言財雋」言之鑿鑿，但細看內容，都屬危言聳聽。但它清楚談及所憂慮的內容，顯示作者曾細讀草案條文，因此有必要按其擔心的內容逐項探討。

壞人被繩之以法 金融從業員更安心

首先，「思言財雋」擔心「第九項有關非法處理或收受財產，與涉及欺詐的財產或財務事宜有關的任何其他罪行。」

第九項可引渡回大陸的罪行指「以欺騙手段取得財產或金錢利益；盜竊；搶劫；入屋犯法（包括破啟及進入）；盜用公款；勒索；敲詐；非法處理或收受財產；偽造帳目；與涉及欺詐的財產或財務事宜有關的任何其他罪行；與非法剝奪財產有關的法律所訂的任何罪行。」

「思言財雋」說「金融業中特別是從事私人財富管理範疇工作的從業員，經常需要處理由內地投資者匯出國外的資金。由於內地的欺詐騙案層出不窮，往往令金融從業員容易墮入違法陷阱，收受了客戶之非法財產而不自知。若此修訂通過後，必定令從業員從事相關工作時風險大增，提心吊膽」。

「思言財雋」沒有說出來的是《逃犯條例》不會把原來合法的行為變成非法。如果某人因干犯所列的罪行被大陸通緝匿藏香港，香港執法機構才會考慮引渡該人。香港金融業從業員有20多萬件，有多少人正被大陸通緝？被大陸通緝中被冤屈的又有多少人？如果今天根本沒有被冤屈的逃犯，《逃犯條例》沒有能力把好人當賊辦，有什麼好驚？

其實，正是因為內地的欺詐騙案層出不窮，有了是次修訂，壞人就更容易被繩之以法，金融業從業員就可以更安心。

反而對外資更吸引

「思言財雋」又擔心第十五項關於賄賂、貪污、秘密佣金及違反信託義務之罪行，第四十一項有關與管有或清洗從觸犯本附表所述任何罪行所獲的得益有關的罪行，和第四十四至四十六項所囊括的罪行包括串謀犯欺詐罪、以任何種類的組織犯附表所述的任何罪行，以及協助、教唆、慫使、煽惑或促致他人犯附表所述的罪行。

大家撫心自問，無心犯事但誤墮法網，不敢再踏足內地的金融業從業員有多少？如果修訂條例能使作奸犯科的人提心吊膽，大家將可更安心，香港對外資將更有吸引力，競爭力亦會上升。

珠海學院商學院院長

[何濼生 濼觀天下]