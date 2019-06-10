何國良﹕市場趨集中 助提高內地啤酒利錢

儲局轉減息 反映經濟不妥

雖然市場氣氛從5月以來一直受不明朗因素困擾，但新股市場仍然熱鬧。這亦是一個健康資本市場的表現，畢竟，資本市場源起的一個重要功能是給予企業集資，決不能因短期市場情緒而抹殺相關功能。

在眾多有機會來港集資的企業中，吸引了筆者眼球的，是有關啤酒行業公司的集資計劃。首先，我要說明本文並不是推薦或不推薦有關新股。此項目之所以引起我興趣，是因為我初當消費行業分析員時，第一個接觸的行業就是啤酒行業，所以對此行業有着一份特別的感情。

高端市場將成兵家必爭地

在許多年前，中國大陸的啤酒市場已經甚具規模。例如在2002年，中國的啤酒總銷售量已經超越美國成為全球第一大市場。但有趣的是，若以銷售金額計算，當時中國市場的總額只是美國的五分之一。即是表示，雖然中國市場龐大，但以產品單價計算，跟已發展市場仍存在一些距離。隨後經過多年的發展，中國啤酒市場在產量上已經從2002年的200億公升規模，升到450億公升，是美國市場的兩倍。根據一份研究指出，如果以行業經營盈利看，在2013年時候，行業經營盈利約為150億人民幣。到了今天，行業經營盈利已經達到240億人民幣，經營盈利大概每年增長10%。因此，不難想像，所有主要啤酒製造商都對中國市場有莫大的興趣。另外，內地啤酒市場集中度正在提升，五大製造商的市場份額由2013年的76%提高到今年的81%，預計未來幾年更可以達到84%。在這行業格局下，除了市場份額的爭奪，他們都努力去改善他們的產品線 （Product Mix），高端市場因而成為他們逐鹿中原的一個重要市場。所以，在預估不同公司在未來行業中的發展時，大家就要多留意公司在以上方面的經營能力，投資便可更得心應手！

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[何國良 基金看世界]