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周顯 投資二三事

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周顯﹕股票世界 個個作大

【明報專訊】有位上市公司老闆來電，問我某君是不是爆了煲？他不是有成百億身家的嗎？

我說，通常在股票世界，好像曹操當年號稱有八十萬大軍，其實都係得二十萬啫，個個都作大㗎啦！而且個個欠人周身債，如果不做孖展，不欠債，我就寧願做地產嘞，利潤更加高，也更加易做。

至於阿某君，這幾年，掛住做公職，做社會賢達，搞股票的事由手下出馬，自己退居幕後，搵錢當然是少了很多，而且這幾年的市况不佳，也沒有賺錢的機會。做莊家，隻隻殼一年都要付過千萬元利息，還要維持成本，如果有幾隻殼，白點了幾年豉油，就不見了幾億元現金，你話他們有幾慘就得幾慘。

老千一定收埋老本

當然啦，出得來做老千，賺錢一定收埋，寧願付利息，都好過拿老本出來搏殺。據說阿某君的資產都在英國，老虎都不會拿出來，咪由得那些殼給別人接手，證券行執笠，手下人頭任人追殺囉！頂不住時一張機票，關人鬼事了。

這叫做，內地的逃犯逃來香港，香港的逃犯逃去英國，畢竟，倫敦好比小香港，香港人住在那裏，可能比住溫哥華、台北、澳門、深圳、上海更加習慣，而且friends又多，子女隨時在當地讀埋書，不愁寂寞。

周日中午無聊，想到了一個故事，現在埋頭寫劇本，不過可能要寫半年才寫完。話說有資金想拍戲，但條件是必定要拍cult片，也有資金想拍戲，但一定要拍股票片，跟着我想到，低成本電影當中，只有偵探片才最可行，結果唯有把這幾種元素集合起來，寫一部「攞你命三千」。

[周顯 投資二三事]

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