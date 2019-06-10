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盧楚仁：英國料無可避免硬脫歐

【明報專訊】英國首相文翠珊宣布卸任首相一職，現擔當看守首相直至7月底保守黨選出新的黨魁。現在保守黨內已有11人宣布有意參選黨魁，當中仍然以主張硬脫歐的前外相約翰遜為大熱人選，若目前形勢不變的話，約翰遜很大機會勝出，而最終成為首相。若由他帶領英國脫歐，相信也看不出有什麼好的局面會出現，估計對英國的信心危機會漸漸浮現。

現在有意角逐保守黨黨魁的人選包括：（1）前外相約翰遜、（2）前脫歐大臣藍韜文、（3）現任外相侯俊偉、（4）現任環境大臣高文浩、（5）現任內政大臣賈維德、（6）前下議院領袖利雅華、（7）現任國際發展事務大臣施達偉、（8）現任衛生大臣夏國賢、（9）前就業及退休保障大臣麥蔚宜、（10）現任房屋事務大臣馬特豪斯，及（11）現任脫歐大臣克萊弗利。據媒體報道和統計，上述有意角逐保守黨黨魁的人士當中，有過半數是支持脫歐或者硬脫歐的。

保守黨候選黨魁 多支持脫歐

如果現在舉行大選的話，在最新的民調當中，保守黨會淪為第三大黨。由此可見，不管誰擔任英國首相，保守黨在沒有民意基礎下，對未來施政均舉步維艱。亦因如此，上星期公布的行業調查報告中顯示，受訪的344間企業，因為英國脫歐情况變得不明朗，甚至可能出現危機，令到英國製造業過去兩個月的增長明顯減弱，很多歐洲的大企業和廠家的生產工序，也決定遷離英國到歐洲其他國家，估計上述的情况只會有增無減。而最新的季度調查顯示，英國的企業在招聘及投資的意欲亦明顯減弱，5月BRC零售銷售監控指數亦大跌至-3%，數據預期為0.9%，前值為3.7%，有關情况確實令人擔心。

無民意支持 施政舉步維艱

有機會接替英國央行行長卡尼的副行長拉姆斯登，最近多次亦發表對經濟前景悲觀的言論。最新一次，他表示經濟增長情况比央行在5月初的評論更為疲弱，因為投資放緩而且經濟生產率低迷。現在距離英國10月31日脫歐距離不到5個月，而且新首相要8月初才上任，可想而知根本沒有足夠時間讓新的首相處理脫歐問題。另外，英國要到2022年5月5日才會舉行大選，所以現在由超低民望的保守黨領導下，我看不到英國在脫歐前後有什麼曙光。

現在英國正面對二次大戰後的最嚴重的政經危機，我估計英鎊仍未完全反映英國硬脫歐帶來的嚴重後果。在中美貿易戰升級，火燒連環船的負面影響下，美國經濟似乎已經受到拖累，影響的是經濟放緩甚至衰退。但相比之下，英國要面對的嚴重得多，估計在硬脫歐重創後，要復蘇不是一年半載可以，而是需要兩三年間來重建和定位。

減息概念或消退 未全面看淡美元

上星期包括鮑威爾在內的一眾聯儲局官員聯手放鴿，估計是因應最近美股持續弱勢，及10年期債息大跌下出現債息倒掛現象，故出口術來托市。另一方面，因美國債息出現倒掛，金融市場預期美國年底會出現經濟衰退，故此CME利率期貨亦顯示年底美國減息機會率有超過90%，但我個人認為說美國年底將會出現經濟衰退是言之尚早，因美國經濟數據仍然是好壞參半的格局，暫時未見全面萎縮的現象。但金融市場已經認定聯儲局未來有減息的行動，令美元全面受壓，在減息概念及聯儲局官員的言論支持下，美股其實亦出現了反彈，不排除美股企穩後，上述減息的概念會消失令美元見底反彈，所以我仍然不會全面看淡美元。

艾德證券期貨首席投資策略師

[盧楚仁 金匯商情]

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