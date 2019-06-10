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龐寶林：鮑威爾Put啟新減息潮？

【明報專訊】美國債息倒掛情况惡化，為金融海嘯以來最嚴重，美國10年期國債收益率跌破2.1厘；歐洲多國國債孳息率已下跌至負值，其中德國10年期國庫債券孳息率水平現時比同年期日本國債還要低，為1988年有紀錄以來最低。

因美國聯儲局主席鮑威爾表達了「對必要時減息的開放態度」，被市場解讀為內年減息的概率大大增加，隨即芝加哥利率期貨市場顯示9月減息的概率升至92%。

隨後聯儲副主席Clarida也表示當局將採取適當政策，因低通脹對美國經濟帶來風險，大鴿派的聖路易士聯儲主席更表示已有理由減息以提振通脹。美股也連漲兩日，收復過去一周跌幅，稱為「鮑威爾put」，每逢股市大跌後，聯儲局都會出手相助，為股市提供具抗跌功能的賣出期權。

德債息低於日本 31年最低

鮑威爾轉變態度也非空穴來風，近期很多經濟數據未如人意，美國採購經理指數PMI現時為50.9，僅高於盛衰分界線（50），是近10年來新低，新訂單分項指數10年來第一次陷入萎縮區間。除了PMI外，美國耐用品及商業投資數據也轉弱，通脹持續偏低，惟消費者信心的表現稍稍帶來驚喜。

中國官方製造業PMI在第一季度錄得較高增長後，4月份回落至50.1，5月份更進一步跌至49.4的盛衰線以下水平。5月份財新製造業PMI則與4月份的50.2持平，服務業PMI則下跌至52.7，不及預期。IMF預計中美關稅措施可能令明年全球經濟增長減少0.5%，同時世界銀行再次調低今年全球經濟增長預測（由0.3%調低至2.6%）。

成熟經濟體 澳紐率先減息

過去一周澳洲儲備銀行決定減息0.25厘至1.25厘，此為歷史最低水準，是2016年8月來首次減息。近年來澳洲樓市非常疲軟，家庭消費亦缺少刺激，澳洲聯儲表示，考慮到全球經濟前景仍然合理、但貿易問題的不確定性有所上升，調整利率以刺激經濟可持續發展。

早前新西蘭儲備銀行減息0.25厘至1.5厘，是首個減息的成熟國家，亦為歷史的最低水平。

多國PMI收縮 環球經濟現隱憂

在環球經濟增長缺乏動力下，新興市場面臨更大壓力，早前馬來西亞央行下調隔夜政策利率0.25厘至3厘，菲律賓央行則把關鍵利率下調0.25厘至4.5厘，上周印度央行年內第三次減息，下調0.25厘至5.75厘。

市場預期中國面對剛剛恢復又回落的經濟，以及外部貿易戰的不確定因素，很可能進一步推出刺激及寬鬆手段。習特將於6月底舉行的G20峰會上碰頭，但中美結構矛盾如知識產權、技術轉移及補貼等難以在短期內解決，中美經濟都有機會再度受到實質的影響，大家要留意聯儲局6月會議會否再有重磅消息公布。

（本文意見只供參考，東驥基金及東驥基金管理的基金組合，有可能持有文中提及的基金）

東驥基金管理董事總經理

[龐寶林 債市情報]

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