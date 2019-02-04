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聚焦5G概念股 中鐵塔購28917

【明報專訊】聯儲局主席鮑威爾表明，有需要時將採取措施維持經濟擴張，被市場解讀為對減息持開放態度。投資者憧憬息口下調，環球股市由近期低位喘穩。有市場分析指，恒指超賣程度已達2016年以來最高，明年預測市盈率跌至大約10倍。

市場聚焦5G概念股，工信部正式向中移動 （0941）、中電信（0728）、聯通（0762）及廣電發出5G商用牌照，惟消息落實後，相關概念股「見光死」，中國鐵塔（0788）及中興通訊（0763）上周四收市均跌4%。畢竟自上周一傳出發牌消息後，鐵塔連升3日，累積升幅達13%。輪證投資者亦在消息公布前把握機會沽出好倉，截至上周三的5個交易日，中國鐵塔認購證淨流出840萬元，同期認沽證淨流入520萬元。如投資者認為鐵塔仍有機會作進一步調整，可留意鐵塔沽28291，行使價1.85元，實際槓桿約5倍，最後交易日2019年9月24日；看好可參考鐵塔購28917，行使價2.23元，實際槓桿約6.2倍，最後交易日2019年10月17日。

（本資料所述之結構性產品並無抵押品。如發行人及擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。筆者並未持有上述證券。投資者須自行評估風險並諮詢專業意見。結構性產品之價格可急升也可急跌，投資者或會損失部份或所有投資。請於jpmwarrants.com.hk/disclaimer詳閱完整的免責聲明。）

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