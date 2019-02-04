聚焦5G概念股 中鐵塔購28917

市場聚焦5G概念股，工信部正式向中移動 （0941）、中電信（0728）、聯通（0762）及廣電發出5G商用牌照，惟消息落實後，相關概念股「見光死」，中國鐵塔（0788）及中興通訊（0763）上周四收市均跌4%。畢竟自上周一傳出發牌消息後，鐵塔連升3日，累積升幅達13%。輪證投資者亦在消息公布前把握機會沽出好倉，截至上周三的5個交易日，中國鐵塔認購證淨流出840萬元，同期認沽證淨流入520萬元。如投資者認為鐵塔仍有機會作進一步調整，可留意鐵塔沽28291，行使價1.85元，實際槓桿約5倍，最後交易日2019年9月24日；看好可參考鐵塔購28917，行使價2.23元，實際槓桿約6.2倍，最後交易日2019年10月17日。

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