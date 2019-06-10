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何啟聰：內地發放5G牌 Call中移小米

【明報專訊】內地官媒報道， 工信部上周四正式發放5G商用牌照，不過電訊相關股未見受惠。中移動（0941）周四徘徊在70元上落，收市僅微升。看好可留意中移認購證18101，行使價79.09元，2019年11月到期，實際槓桿約14.3倍。

連日急升的中國鐵塔（0788）上周四受壓，吸引資金流入好倉，看好可留意鐵塔認購證17637，行使價2.2元，2019年09月到期，實際槓桿約7.2倍。如憂慮正股變得波動，亦可考慮牛證以免除引伸波幅的影響，看好可參考鐵塔牛證60527，收回價1.63元，行使價1.53元，槓桿比率約4.2倍。

5G手機生產商小米集團（1810）上周四偏軟，收市暫守9.2元水平。小米近期曾創新低，好倉以部署輕微價外輪為主，看好可考慮認購證19171，行使價9.51元，2019年12月到期，實際槓桿約5倍。

（本結構產品並無抵押品）

（免責聲明：筆者為瑞士信貸(香港)有限公司的代表 ，並身為證監會持牌人，並無持有相關上市公司的任何財務權益。本文內容僅供參考，並不構成要約、建議或促使任何人士提呈買賣或認購任何證券。結構性產品價格可急升或急跌，投資者或會蒙受全盤損失。本產品並無抵押品。如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。牛熊證備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時(i)N類牛熊證投資者將不獲發任何金額；而(ii)R類牛熊證之剩餘價值可能為零。有關恒生指數或恒生中國企業指數的免責聲明，請參閱上市文件。過往表現並不反映將來表現。投資前，投資者應瞭解風險，並諮詢專業顧問及查閱有關上市文件。瑞信之聯屬公司為結構性產品之流通量提供者，亦可能是唯一報價者。本文任何內容概不構成投資、法律、會計或稅務意見、並無聲明任何投資或策略適合或符合閣下的個別情況。結構性產品交投量並不是結構性產品表現的指標，投資者不應僅依賴交投量歷史高位數據以釐定結構性產品日後的表現。）

瑞信香港認股證及牛熊證銷售主管

[何啟聰]

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