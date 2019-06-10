劉思明﹕港股弱不禁風 小心外圍震盪

恒指上周跌至26671點低位反彈，升上27119點回軟，收報26965點，全周升64點或0.24%；國指跌0.51%。大市日均成交僅769億元，低於60天平均逾兩成，成交持續不振。

已跟不上美股標指 反映恒指疲弱

恒指跌勢有緩和迹象，國指更已早已喘定，加上累積跌幅不小，外圍股市普遍反彈，要挾淡倉來一小型反彈不足為奇。先看美股表現，標普500上周連升4日，逼近5月中水平；由5月跌浪至6月初反彈，猶如去年10月至11月初的小型翻版（圖1）。去年10月底至11月初，港股跟隨美股反彈，恒指由24500點附近反彈至26500點。不過，目前標普重返5月中水平，恒指卻離低位不足300點，談不上有反彈，可見港股疲弱。

目前港股的形勢，跟跌不跟升，無論是美股5月上旬及5月下旬的下跌，港股跟跌；美股5月中或上周的反彈，只能為港股帶來喘息空間。值得留意，去年11月初，標普500急彈至10月中水平之後倒V形回試11月底低位。若然目前標普已完成反彈，一旦掉頭向下，有機會回落5月底低位約2750點；港股未必因為沒有反彈而獨善其身，隨時跟隨美股下跌。

港股大市方面，據《明報》港股數據庫，上周四升跌比率41比59，升逾3%佔上升股份一成多；上周4個交易日只有1日升多跌少，大市同樣反彈乏力。全周計，升跌比33比67，跌多升少，部分行業沽壓明顯。

公路燃氣表現佳 資金回流防守行業

本報數據庫追蹤的30個行業，上周有超過八成下跌，醫藥保健、軟件服務跌4%、5%表現最差，其次原材料、農業及水務、工業製品跌超過3%。息口敏感的房託基金、地產、公共事業上周有反彈，升1至2%不等；此外，電訊及媒體、公路鐵路、燃氣供應表現居前，資金回流防守行業。

恒指國指喘定，得益於個別股份轉穩，帶動短線趨勢寬度改善。恒指國指成分股高於10天線、20天線比例，上周分別升至四成及三成，大部分處於50天線之下。上周收復10天線的成分股主要是息口敏感股如港鐵（0066）、信置（0083）、領展（0823），以及內房股、食品如中海外（0688）、潤地（1109）、蒙牛（2319）。

新東方在線走勢轉強 宜小注

港股短線走勢疲弱，可以吼一些與大市相關系數較低股份，如半新股。新東方今年3月分析在港上市的新東方在線（1797），上市後股價曾經升至12元高位，之後回落9.5元初見支持，呈築底形態，上周五升穿10及20天線及招股定價10.2元水平，走勢轉強。

新東方在線專注線上教育，提供的課程涵蓋大學、K-12及學前教育，近年收入及學生人數呈高速增長，截至去年11月底止半年度收入增長45%，付費的學生人數增近四成；不過，公司仍處於發展階段，需要進行大量推廣宣布，期內受到市場費用大增，錄得經營虧損4100萬元人民幣，因此，只宜小注投機。

[劉思明 數據尋寶]