經濟
張兆聰 還看今朝

股市最前線

下一篇 上一篇

張兆聰﹕易綱放鴿 利中港股反彈

【明報專訊】外圍股市顯著回升，美股尤其強勁，差勁的就業數據後進一步走高，不少股份都由上周低位反彈達5%至10%，避險情緒明顯減弱。問題倒是A股相當差，滬深兩市再見階段性新低，兩市下跌股份超過3000隻，跌勢非常全面。周末人行行長易綱直言有很多政策工具和空間，包括利率和存款準備金率，持續弱勢的中港股市應有條件出現較強反彈。

中國近兩周擺出要報復反制美國的姿態，但至今一直只聞樓梯響，「不可靠實體清單」也未有詳細內容。該消息出台後，炸散的是中港股市，亞洲也因為經濟數據疲弱而反彈乏力，但歐美股市卻一於少理，貿易戰相關概念如道指、半導體等反彈力度超強。如果說股市反映勝負，則中國已被技術擊倒。

歐美股市對於貿易戰、經濟轉差都反應不大。技術上看，5月份太多壞消息，很多投資者都已大幅減倉避險和做淡對冲，但美股沒多久就已跌不下去。當減息預期火速升溫，大家又擔心錯過央行人造大升浪而一窩蜂湧入市場。從基本面來看，經濟數據是走弱，但暫時信貸市場未有太大問題，在聯儲局減息，甚至必要時重啟QE下，市場看法似傾向經濟放緩但不衰退，這將非常利好資產價格，大家都不願意輕言完全看淡離場。至於中國報復反制的可能，市場也似乎不太相信有實質行動，事關美企在華銷售的產品多在內地製造，反制就是兩敗俱傷。

包商事件影響流動性 窒礙A股反彈

要留意，對美企而言就是減少收入，但對內地則是減少了就業職位。根據彭博社報道，搜尋引擎百度數據顯示，以「找工作」作為關鍵字的搜尋量，在4月飈升至史上最高水平，而這還是美國尚未加徵關稅時已經出現。中央似乎也知就業市場壓力大，總理李克強於5月13日就作出重要批示，指出今年就業壓力仍然較大，要確保完成全年就業目標任務，要守住不發生大規模失業的底線，而之後國務院就成立了國務院就業工作領導小組，由副總理胡春華任組長。

究竟就業有多差、對A股有多大影響暫不清楚，但一般來說，A股差勁往往跟流動性出現問題有關，筆者估計與包商銀行的後續影響有關。包商被接管後人行大派定心丸，強調是個別事件，暫無下一個接管目標。但剛兌打破就是打破，當銀行間的剛兌也消失，銀行就會限制交易對手。即使中小型銀行仍可透過人行不斷進行大規模逆回購而維持資金鏈正常，這也反映在回購利率的穩定上，但先是剛兌打破後大家都不接受來自民企、弱國企的低評級債券，同時中小型銀行向市場提供融資的能力也受限。過去依靠這個渠道融資、炒債券的投資者頓時資金出現壓力。人行流動性無法惠及這個領域，A股也在包商銀行被接管後完全失去反彈能力。

騰訊友邦港交所可作入市對象

中美雙方似乎都以股市表現作為談判強弱度的指標，眼看美股與A股背道而馳，人行也加強預期管理，易網明言可調整利率和存款準備金率，擺出準備大規模開閘放水的姿態，中港股市短期內應可跟隨美股稍作反彈。但由於包商事件的影響會持續發酵，筆者更傾向以藍籌股如騰訊（0700）、友邦（1299）、港交所（0388）等作為入市對象。中資股若出現像樣反彈，可能是趁高減持換馬的機會。

[張兆聰 還看今朝]

上 / 下一篇新聞

K11 MUSEA8月開業吸親子客 九成已出租 喜茶開千呎新店
K11 MUSEA8月開業吸親子客 九成已出租 喜茶開千呎新店
分析員：商場每年租金收入約10億
分析員：商場每年租金收入約10億
瑰麗酒店每晚房價4300元起 貴過半島
瑰麗酒店每晚房價4300元起 貴過半島
銀保監：明天系金融機構經營穩定
銀保監：明天系金融機構經營穩定
俄天然氣項目 中海油購10%股權
俄天然氣項目 中海油購10%股權
6000億基金舵手Edward Perks：美經濟穩健增長 貿戰影響待觀察
6000億基金舵手Edward Perks：美經濟穩健增長 貿戰影響待觀察
往績回顧﹕普信Julian Cook 上期測中美股轉強
往績回顧﹕普信Julian Cook 上期測中美股轉強
基金暫偏重債券 擬等美股調整始低吸
基金暫偏重債券 擬等美股調整始低吸
傳前員工IPO「放水」 港交所：制度嚴謹 「不當審批」或涉最少30宗
傳前員工IPO「放水」 港交所：制度嚴謹 「不當審批」或涉最少30宗
周黑鴨東莞廠投產 助拓華南市場
周黑鴨東莞廠投產 助拓華南市場
專注產品年輕化 CEO每日試食滷鴨
專注產品年輕化 CEO每日試食滷鴨
佳兆業有信心減債 今年力推深圳「舊改」項目
佳兆業有信心減債 今年力推深圳「舊改」項目
淘寶天貓「618年中慶」 規模媲美雙十一
淘寶天貓「618年中慶」 規模媲美雙十一
張兆聰﹕短線美股較港股值博
張兆聰﹕短線美股較港股值博
環球數據前瞻
環球數據前瞻
金子：大行上調目標 領展購29566
金子：大行上調目標 領展購29566
蔡金強﹕中國自力更生靠消費
蔡金強﹕中國自力更生靠消費
潘啓才﹕股權太集中的標準要清晰
潘啓才﹕股權太集中的標準要清晰
李聲揚﹕低息年代 韓大媽轉戰歐股
李聲揚﹕低息年代 韓大媽轉戰歐股
謝偉銓﹕「甩名」扮「首置」 濫用要打擊
謝偉銓﹕「甩名」扮「首置」 濫用要打擊
陳政生﹕外賣收入勁 美團料重上「水面」
陳政生﹕外賣收入勁 美團料重上「水面」
黃德几﹕恒安優化產品組合 毛利率看升
黃德几﹕恒安優化產品組合 毛利率看升
許繹彬：5G大勢所趨 未來熱炒主題
許繹彬：5G大勢所趨 未來熱炒主題
信用卡迎新優惠快速儲里數 首兩月簽帳1萬元 可兌台北機票
信用卡迎新優惠快速儲里數 首兩月簽帳1萬元 可兌台北機票
陸振輝：內地廉價機票或平過坐高鐵
陸振輝：內地廉價機票或平過坐高鐵
陳增濤：一款性價比高的Pomerol
陳增濤：一款性價比高的Pomerol
謝紹榮：侵侵「一梳蕉外交」或失效
謝紹榮：侵侵「一梳蕉外交」或失效
陸振球﹕中國可跟美國朋友打持久戰
陸振球﹕中國可跟美國朋友打持久戰
力伍﹕平保回購獎勵人才 配合轉型
力伍﹕平保回購獎勵人才 配合轉型
林少陽﹕港樓未來看失業率變化
林少陽﹕港樓未來看失業率變化
技術取勝：港交所250天線有支持
技術取勝：港交所250天線有支持
看圖析市：恒指27950點之下續利淡
看圖析市：恒指27950點之下續利淡
潘迪藍：特朗普破壞全球供應鏈
潘迪藍：特朗普破壞全球供應鏈
蘇沛豐﹕憧憬美減息 置富產業受惠
蘇沛豐﹕憧憬美減息 置富產業受惠
李順威：「相信黨」分段吸A股
李順威：「相信黨」分段吸A股
亞太商業案例比賽 港大奪冠
亞太商業案例比賽 港大奪冠
劉思明﹕港股弱不禁風 小心外圍震盪
劉思明﹕港股弱不禁風 小心外圍震盪
何啟聰：內地發放5G牌 Call中移小米
何啟聰：內地發放5G牌 Call中移小米
港交所逆市強勢 看好Call 18834
港交所逆市強勢 看好Call 18834
聚焦5G概念股 中鐵塔購28917
聚焦5G概念股 中鐵塔購28917
周顯﹕股票世界 個個作大
周顯﹕股票世界 個個作大
何國良﹕市場趨集中 助提高內地啤酒利錢
何國良﹕市場趨集中 助提高內地啤酒利錢
何濼生﹕修例助提高港競爭力
何濼生﹕修例助提高港競爭力
王弼﹕為何墨西哥願出資建圍牆？
王弼﹕為何墨西哥願出資建圍牆？
曾淵滄﹕鮑公去年加息實為今年減息
曾淵滄﹕鮑公去年加息實為今年減息
湯文亮：逃犯條例不過就大鑊
湯文亮：逃犯條例不過就大鑊
陳永傑：居屋及空置稅也是辣招
陳永傑：居屋及空置稅也是辣招
廖偉強：勿忘柳暗花明又一村
廖偉強：勿忘柳暗花明又一村
布少明：美或再減息 樓市「硬淨」
布少明：美或再減息 樓市「硬淨」
李志成：收緊自製首置 勿殃及池魚
李志成：收緊自製首置 勿殃及池魚
郭思治．推介股份：中國海外（0688）
郭思治．推介股份：中國海外（0688）
歐宸銘．推介股份：中軟國際 （0354）
歐宸銘．推介股份：中軟國際 （0354）
李嘉廉．推介股份：金沙中國（1928）
李嘉廉．推介股份：金沙中國（1928）
涂國彬．推介股份：港鐵（0066）
涂國彬．推介股份：港鐵（0066）
盧楚仁：英國料無可避免硬脫歐
盧楚仁：英國料無可避免硬脫歐
龐寶林：鮑威爾Put啟新減息潮？
龐寶林：鮑威爾Put啟新減息潮？
富榮3房估值連續兩月破千萬 錦豐苑按月升近6% 貿易戰無阻居屋估價升勢
富榮3房估值連續兩月破千萬 錦豐苑按月升近6% 貿易戰無阻居屋估價升勢
綠表首置客購天祐苑 一筆過付295萬
綠表首置客購天祐苑 一筆過付295萬
二手居屋半年買賣金額料達150億創新高
二手居屋半年買賣金額料達150億創新高
端午節3天長假一手沽51伙
端午節3天長假一手沽51伙
荔園．流金歲月回歸荔枝角 邱達根：延續簡單快樂
荔園．流金歲月回歸荔枝角 邱達根：延續簡單快樂
瑧樺「樹屋」概念 靜中帶旺
瑧樺「樹屋」概念 靜中帶旺
荃中上月實呎升破1.4萬
荃中上月實呎升破1.4萬
息口趨跌 短期儲蓄保險鎖定收益
息口趨跌 短期儲蓄保險鎖定收益