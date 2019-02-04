金子：大行上調目標 領展購29566

目前熊證重貨區位於27100及27300點，各有逾1000張期貨等值街貨，而牛證則於26600點加倉至1302張期貨等值之街貨。輪證市場資金流有所放緩，截至上周三的5個交易日，恒指好倉最多資金流入，當中牛證佔超過1.3億元，其次為與5G概念股如小米（1810）、中興（0763）。

淡倉方面，資金趁反彈部署騰訊（0700），累計5天流入超過3800萬元。另銀娛（0027）熊證及鐵塔（0788）皆有資金留意。本周內地將公布5月份消費物價及生產物價指數，美國則有零售銷售、6月密歇根大學消費者信心指數。

花旗發表報告指，領展去年度業績整體符合預期，維持對集團「買入」評級，並預測至2022年每基金單位股息分派平均每年增長9%，又指該公司已經建立未來兩年內可以提供額外租賃貢獻的項目，包括海濱匯和新增的兩個內地項目。花旗上調領展目標價至108.8元，看好可留意其購證（29566）。

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