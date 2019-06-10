蘇沛豐﹕憧憬美減息 置富產業受惠

美國減息預期急升，中線實非好事，只係確認經濟轉弱，較睇好高息防守股。最強勢的領展（0823），上周公布年度業績後，股價又破頂，逼近紅底，有貨可以繼續放長線，但股息率不足3厘，實在難言吸引。不妨考慮同屬房產信託（REIT）、業務較接近、股息率4.8厘的置富產業信託（0778）。

股息率4.8厘勝領展

置富屬於長實集團旗下，擁有16個香港商場，大多鄰近屋苑，租戶較多是超市、餐廳、銀行等民生所需，因此收入較穩定，防守力強。領展較積極開拓新增長來源，包括於內地一線城市收購商場、於本港發展寫字樓、出售非核心物業套現作更好投資。相比之下，置富近年較少動作，主要靠翻新商場以提升租金收入，包括旗下最大物業天水圍嘉湖山莊商場正分階段進行翻新工程。

置富嘉湖翻新期間，租金收入難免受影響，拖低置富2018至2020年可分派收益之增速，但估計2021年進入收成期，翻新後較高的租金水平，將帶動增速回升。

2021年進入翻新收成期 料增速回升

股價走勢上，置富今年以來股價沿上升通道運行，5月上升至通道頂遇阻，6月初回落至通道底獲支持，中線料受惠利率見頂，股價可反覆向上。

（筆者為證監會持牌人士，沒持有上述股份）

招銀國際研究部策略師

[蘇沛豐 焦點股]