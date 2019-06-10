潘迪藍：特朗普破壞全球供應鏈

以往，奉行國際主義的美國承諾，即使任何商船並非懸掛美國國旗或者運送美國貨物，只要美國海軍船隻在附近的海域，也會向他們保證航道安全。美國亦帶頭建立了多個組織，為國際貿易建立規則。美國本身亦以身作則，將其進口關稅穩步削減至屬於全世界最低水平。

昔日模範生 如今要獨贏

亦因此，以往不論是西班牙托萊多還是日本東京的企業，知道這個全球最強大國家致力促進和捍衛環球貿易，亦放心將它們的供應鏈和客戶群全球化。

雖然這種樂觀的情况偶然會有例外，但整體來說，自從第二次世界大戰結束之後，環球貿易壁壘和政策變數都是穩定地減少。然而，美國去年採取了不斷升級的行動，表明這個時代可能已經結束。現在可以想像，特朗普的目標，就是簡單地改變以往有規則的制度。

特朗普最近幾日的行為，更似乎證實了他的一個長期信念，即貿易是一種零和遊戲──除非其他國家願意讓美國獨贏，而它們自己吃虧，否則它們就不應該與美國進行貿易。

關於這個新的美國，我們現在所知道的是：

第一，美國不會再以身作則來促進自由貿易；

第二，美國可能隨時對任何個體施加貿易壁壘，企業不可以再倚賴全球化的供應鏈。

加徵進口關稅會令其他國家的貨品顯得昂貴，令各國煩惱，但更大的問題是出口禁令，因為這在買賣雙方之間人為製造了隔閡。

美國貿易伙伴 沒一個真正安全

在華為這個個案中，美國政府禁止全球其中一個最大規模的科技零件和軟件用戶向美國企業採購，甚至向其他國家的企業採購也不行，只要後者的產品當中有超過25%的美國技術含量。

即使華為在研發上一直大規模投入、在專利申請數目方面處於全球前列，以及在5G流動通訊技術上領先，也受到很大的威脅。在宏觀層面，這個干擾很顯著。在微觀層面，它更加可以是毁滅性的。

另一個令人憂慮的問題是，特朗普上周四突然又在Twitter發文，表示將會向所有進口的墨西哥貨品開徵5%的關稅。這事還發生在白宮官員正試圖游說美國國會通過「美國─墨西哥─加拿大貿易協議」（USMCA）時。

特朗普發表這篇Twitter短文的那一日，美國貿易代表萊特希澤剛好通知美國國會，即將提交「美國─墨西哥─加拿大貿易協議」給國會審查；美國副總統彭斯則碰巧在加拿大宣傳這個新協議的好處。

可能特朗普仍然希望「美國─墨西哥─加拿大貿易協議」獲國會通過，但為了追求控制非法移民等目標，他亦願意犧牲這個貿易協議。

這說明了，美國所有貿易伙伴當中，沒有一個是真正安全的，包括曾經與特朗普就貿易協議握手的國家。

環球分工不再 擠壓企業盈利

這形成了一個全新的投資環境。過去多年，企業一直認為，應該最大限度地運用全球各地的資源，才能提高成本效益。但現在，企業必須重組其供應鏈，以減低政策風險，這需要付出一定的代價。

個別企業來看，這意味着，它將會以較高的成本來交付較少的貨物。這些額外成本當中，有一部分將通過降低邊際利潤來吸收，另一部分則通過提高售價來吸收。

整體來說，環球貿易體系這種額外風險將會令全球經濟增長放緩，企業盈利展望轉差。這將會令各國企業試圖減少涉及美國的風險。

美經濟陷膠着機會大於衰退

市場認為，美國的多邊貿易戰將會拖累美國陷入通縮和經濟衰退，迫使美國聯儲局削減短期利率，令短期利率再次接近零的水平，推行另一輪的量化寬鬆政策。

這是有可能的。因為如果通脹預期繼續下跌，以及信貸利差進一步擴大，聯儲局將會適當減息。基本上，這就是美國國庫券市場一直在發出的信息。因為在預期美國經濟會出現通縮和下滑的情况下，美國國庫券的價格最近強力反彈。

不過，正如我們上星期所說，不太同意債券市場的看法。我們認為，貿易戰未必一定會令美國出現通縮及經濟衰退，亦有可能令美國經濟陷入一種膠着狀態，維持較低的經濟增長和通脹。

GaveKal Dragonomics資深經濟師

[潘迪藍 國際視野]