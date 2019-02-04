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2019年6月10日星期一
Trading Central 看圖析市 技術取勝
投資策略
K11 MUSEA8月開業吸親子客 九成已出租 喜茶開千呎新店
分析員：商場每年租金收入約10億
瑰麗酒店每晚房價4300元起 貴過半島
銀保監：明天系金融機構經營穩定
俄天然氣項目 中海油購10%股權
6000億基金舵手Edward Perks：美經濟穩健增長 貿戰影響待觀察
往績回顧﹕普信Julian Cook 上期測中美股轉強
基金暫偏重債券 擬等美股調整始低吸
傳前員工IPO「放水」 港交所：制度嚴謹 「不當審批」或涉最少30宗
周黑鴨東莞廠投產 助拓華南市場
專注產品年輕化 CEO每日試食滷鴨
佳兆業有信心減債 今年力推深圳「舊改」項目
淘寶天貓「618年中慶」 規模媲美雙十一
張兆聰﹕短線美股較港股值博
環球數據前瞻
金子：大行上調目標 領展購29566
張兆聰﹕易綱放鴿 利中港股反彈
蔡金強﹕中國自力更生靠消費
潘啓才﹕股權太集中的標準要清晰
李聲揚﹕低息年代 韓大媽轉戰歐股
謝偉銓﹕「甩名」扮「首置」 濫用要打擊
陳政生﹕外賣收入勁 美團料重上「水面」
黃德几﹕恒安優化產品組合 毛利率看升
許繹彬：5G大勢所趨 未來熱炒主題
信用卡迎新優惠快速儲里數 首兩月簽帳1萬元 可兌台北機票
陸振輝：內地廉價機票或平過坐高鐵
陳增濤：一款性價比高的Pomerol
謝紹榮：侵侵「一梳蕉外交」或失效
陸振球﹕中國可跟美國朋友打持久戰
力伍﹕平保回購獎勵人才 配合轉型
林少陽﹕港樓未來看失業率變化
技術取勝：港交所250天線有支持
看圖析市：恒指27950點之下續利淡
潘迪藍：特朗普破壞全球供應鏈
蘇沛豐﹕憧憬美減息 置富產業受惠
李順威：「相信黨」分段吸A股
亞太商業案例比賽 港大奪冠
劉思明﹕港股弱不禁風 小心外圍震盪
何啟聰：內地發放5G牌 Call中移小米
港交所逆市強勢 看好Call 18834
聚焦5G概念股 中鐵塔購28917
周顯﹕股票世界 個個作大
何國良﹕市場趨集中 助提高內地啤酒利錢
何濼生﹕修例助提高港競爭力
王弼﹕為何墨西哥願出資建圍牆？
曾淵滄﹕鮑公去年加息實為今年減息
湯文亮：逃犯條例不過就大鑊
陳永傑：居屋及空置稅也是辣招
廖偉強：勿忘柳暗花明又一村
布少明：美或再減息 樓市「硬淨」
李志成：收緊自製首置 勿殃及池魚
郭思治．推介股份：中國海外（0688）
歐宸銘．推介股份：中軟國際 （0354）
李嘉廉．推介股份：金沙中國（1928）
涂國彬．推介股份：港鐵（0066）
盧楚仁：英國料無可避免硬脫歐
龐寶林：鮑威爾Put啟新減息潮？
富榮3房估值連續兩月破千萬 錦豐苑按月升近6% 貿易戰無阻居屋估價升勢
綠表首置客購天祐苑 一筆過付295萬
二手居屋半年買賣金額料達150億創新高
端午節3天長假一手沽51伙
荔園．流金歲月回歸荔枝角 邱達根：延續簡單快樂
瑧樺「樹屋」概念 靜中帶旺
荃中上月實呎升破1.4萬
息口趨跌 短期儲蓄保險鎖定收益
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看圖析市：恒指27950點之下續利淡
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【明報專訊】國指向下目標11200點（圖）
[Trading Central 看圖析市 技術取勝]
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