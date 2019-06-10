林少陽﹕港樓未來看失業率變化

以博彩公司的盤口紀錄顯示，速龍獲得總冠軍的賠率，由5月底開賽前的1賠4，現已急跌至0.8倍，勇士則由原來的0.36倍大熱，回挫至1.05倍。以一支即將面臨敗局的球員而言，勝出的賠率竟然只得1.05倍，絕對是不太合理地低，估計背後原因有二：一來，金州勇士位處最多富人居住的美國三藩市，勇士球迷人傻錢多，在「情人眼裏出西施」效應之下，對球隊投以過多的感情注碼；二來，據報勇士主將杜蘭特餘下三場賽事有望復出，如果勇士真的full team上陣，球隊或有望重演3年前騎士先輸1:3的情况下，反勝勇士4:3奪冠的奇蹟。

勇士已輸1:3 賠率仍熱得過分

以上恐怕是勇士球迷一廂情願的想法。首先，不錯，杜蘭特是過去兩屆勇士奪冠總決賽MVP（最有價值球員），可是他最終能否在餘下三場賽事中出賽，至今仍然成疑；就當他真能出賽餘下三場賽事，傷患對其表現，亦難免打個折扣。再者，即使杜蘭特真的能夠以接近100%實力戰，按兩隊常規賽往績，速龍戰績仍是稍微佔優。最後，速龍自季後賽首戰失利之後，在前馬刺2013/14奪冠功臣兼總決賽MPV尼納特帶領下愈戰愈勇，面對傷兵滿營的勇士，勝算應稍高於目前博彩公司開出盤口。

看着NBA球賽的賠率，不禁令我想起，投資市場上投資者亦常犯的兵家大忌，就是對過氣的明星股票，抱持過高的期望，對其一路轉壞的基本因素，一直採取視而不見的態度。

樓市升到無人敢唱淡

如果我說，目前最受追捧的資產類別是本港住宅物業，投資者應該沒有多大異議罷？正如今屆NBA開季之初，剛得明星中鋒吉辛斯來投，集齊「五星戰隊」實力的勇士鋒頭一時無兩。可是，去到中段杜蘭特與另一要員祖蒙特格連內訌，以至多次傳出杜蘭特將於今屆之後離隊，亦得不到球迷的足夠重視。情形就像現時本港樓市，供應短缺空前嚴重，加上美國總統再三向聯儲局施壓，利率政策又再掉頭向下，即使樓價持續攀升，供平過租的情况仍然普遍存在，因此，說樓市會跌的人，通通都被置業者視為天下間傻到不可能再傻的傻瓜。在寒蟬效應之下，如今已沒有多少人夠膽出來唱淡樓市。就連我自己，亦沒有膽量跟天水圍的師奶輸賭。

超寬鬆VS.失業率惡化

在中美兩國角力之下，雖然實體經濟有很大的下行壓力，但是兩國恐怕會繼續以超寬鬆的貨幣政策應對，中和了實體經濟下行對資產價格的負面影響。樓市最大的動力，向來都是就業市場而不是利率走勢，未來兩年，本港就業前景，恐怕難以樂觀。未來兩年，究竟超寬鬆的利率環境，會否頂得住失業率上升的壓力？不用爭論，很快就有分曉。

以立投資董事總經理 Vincent@vlasset.com

[林少陽 細味投資]