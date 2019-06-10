力伍﹕平保回購獎勵人才 配合轉型

此次中國平安的回購均價在79.1元，接近歷史高點86.84元。《回購報告書》顯示，回購的價格上限是101.24元，因分紅調整為100.14元。一般上市公司回購時，股價都處於低位（階段底部或歷史大底），比如東阿阿膠（深：000423）的回購價不超過45元，2010年第三季度以來絕大多數投資者的成本都比這個回購價高；聚美優品（美國上市編號：JMEI）去年到今年的回購價都是2至3美元，而其股價是從39.45美元一路跌下來的。相比之下，中國平安的回購價就顯得偏高，這也顯示其對內在價值的信心。

事實上，目前78元股價和2015年股災後30元的股價對應的估值相差無幾，市盈率均在11倍左右，調整後的P/EV也很接近。從估值角度看，中國平安又可以說是低位回購。

估值角度 屬低位回購

一般上市公司回購後，會註銷掉這部分股票，提高每股盈利（EPS），每股分得的利潤更多了，股價就有上漲的動力。中國平安回購後的操作，就顯得有些不同：此次回購的股份將全部用於員工持股，包括但不限於「長期服務計劃」。

中國平安自2015年開始實施員工持股計劃，至2018年底，合計耗資20億元購入公司股票。結合中國平安的戰略，公司是出於向「金融、科技」轉型的考慮實施回購。公司下一步的重心是科技帶動金融的轉型，而科技的基礎是大量創新型人才；創新型人才的引進需要更好的成果共用。雖然此次回購可能沒有明顯提高EPS，但其作用是隱性的、長期的。

員工股東利益一致 激勵士氣

另外，一般上市公司的股權激勵，都會有合適的行使方式：可能有鎖定期，鎖定1至3年然後可以套現；也可能有套現比例，比如每年能套現四分之一。作為中國平安回購用途一部分的「長期服務計劃」，期限非常長。《回購報告書》顯示，「長期服務計劃參與人員從本公司退休時方可提出計劃權益的歸屬申請，在得到確認並交納相關稅費後最終獲得歸屬」。即長期服務計劃的參與者從中國平安退休時才可拿到股權。

根據長期服務計劃規則，每年的長期服務計劃額度上限為當年度淨利潤的一定比例，具體與董事會設定的淨利潤及增長率目標的實際達成情况相關，即是實際達成情况低於目標時，提取比例為零；達成目標100%至150%區間時，提取淨利潤的3%；達成目標150%至250%時，提取淨利潤的4%；達成目標250%以上時，提取淨利潤的5%。

公開資料顯示，將有31026名中國平安員工計劃參與，這一機制的設置讓參與者與股東的利益高度一致，為實現目標而付出高強度、方向一致及持續的努力，保證了提升公司市值的動力。

不管是回購構建高水準人力資源，還是從綜合金融到「金融、科技」的轉型，中國平安表現出來的都是對市值長期提升的追求。這樣的公司估值又回到2015年，持有的投資者可以夜夜安眠。

新華財金社

[力伍 中港經濟通]