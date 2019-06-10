陸振球﹕中國可跟美國朋友打持久戰

說到朋友，投資巿場有「趨勢是朋友（Trend is your friend）」的說法，不過現在最令投資者頭痛的，就是特朗普當選美國總統後，既喜歡和各國展開談判，但過程和決策卻是五時花，六時變，令到經濟反覆和股巿大上大落，難以形成趨勢，在此境况，唯一可做的是千萬別以高槓桿操作，以免看錯巿或反應不夠快而被大浪淹沒。

考考大家，中國向美國的出口每年總值約5000億美元，美方以龐大貿易逆差為藉口來向中國施壓，最近美方又以向墨西哥徵收關稅來逼使對方採取措施控制非法移民，墨西哥去年輸美的商品總值有多少？相信大家未必估得到，原來也高達3470億元！可以說，一旦墨西哥出口美國受打擊，絕對是致命，所以也輕易屈服，相對下中國經濟規模遠超墨西哥不知多少倍，縱使全數5000億美元輸美商品都要徵收25%的關稅，中國也能打持久戰。

明報投資及地產版資深主編

[陸振球 主編的話]