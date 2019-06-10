謝紹榮：侵侵「一梳蕉外交」或失效

中國工信部向中國電信（0552）、中國移動（0941）、中國聯通（0762）和中國廣電4家公司發放5G商用牌照。中國是繼美國、韓國、英國後，第四個5G商用國家，姑勿論中方選擇於此時發放5G牌照是否為了幫助華為造勢，但預計因此能帶動約1.7萬億元的5G相關投資，且有助多個創新行業發展，對市場而言，絕對是利好消息。

不過，可能基於短線投資者慣以傳統智慧「好消息出貨」作買賣策略，5G通訊及手機相關股票如中興（0763）、中國鐵塔（0788）、舜宇光學（2382）等股價在同日逆市下跌。

近期常被傳媒以「四面受敵、八面威風」來形容的美國總統特朗普，近日頻頻外訪。繼上月底訪日「遭禮遇但食白果」後，上周又去了英國。顯而易見，此行目的當然不是為了已辭去黨魁職務的文翠珊開告別派對，而是志在拉攏英國加入封殺華為陣營。

然而，按現今全球政經局勢，如果侵侵仍以為單靠自己拳頭硬和「一梳蕉外交」，便可令歐洲各大國與中國割席的話，實在有點妙想天開。同時，侵侵似乎亦忘記了早於英國卡梅倫年代已不盲從附和美國排斥中國一帶一路戰略，率先加入亞投行。畢竟，大不列顛帝國是19世紀的「海賊王」，又是美國人的老祖宗，國力雖然今非昔比，但又豈會無條件聽從美國指揮。

炒減息不如留意秋官效應

不知是否因中美貿易談判陷入僵局關係，間接令環球市場缺乏消息炒作，近期美國華爾街又開始吹風「炒減息」。不過，筆者認為與其新瓶舊酒炒減息，投資者倒不如留意「秋官效應」，皆因「秋官」新劇終於上周播完，希望自此港股能止跌回升。

跨國保險集團 前亞洲區投資管理總監 《食腦本食過世》作者

[謝紹榮 老海鮮周記]