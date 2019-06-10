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陳增濤：一款性價比高的Pomerol

【明報專訊】波爾多最為一般紅酒愛好者所朗朗上口的，莫過於左岸的列級酒莊。在1855年由法國第二帝國拿破崙二世所組織的巴黎世博會波爾多左岸紅酒評一錘定音，左岸酒莊的列級名次竟然百多年來沿用至今，可說是歷史異數。而右岸有5400公頃大面積葡萄園的Saint Emilion法定產區終於在1955年也步左岸後塵，建立了評比制度，也糾正了左岸一錘定音的不合理歷史因素，每10年來一次檢驗。緊貼在這法定產區的Pomerol近年來名聲更響，卻沒有任何的評比出場，在酒標上只有簡簡單單的Pomerol一字，但一字千金。

這次在上海呆幾天，碰上出版界北大的才女在家，她相約吃本幫菜，我就順手在我曾幫忙挑選法國紅酒的當地酒商要了瓶Pomerol法定產區Château Taillefer紅酒赴會。顧名思義，Taillefer是法文Taille和Fer的合併，前者是雕琢的意思，後者則是鐵，可知酒莊的葡萄園是富有鐵質的土壤，以黏土和礫砂土為主，據說這些鐵質使當地梅樂（Merlot）能釀造出有紫羅蘭花香和黑松露口感的紅酒。

Pomerol整個法定產區只不過800公頃葡萄園，卻有大小酒莊80家，Château Taillefer有12公頃。Pomerol以種植梅樂為主，許多非常有名的葡萄園甚至是百分百的梅樂。Château Taillefer四分之一的葡萄園種植品麗珠（Cabernet Franc），聽說梅樂的比例正在慢慢的增加，把品麗珠換成梅樂的緩慢過程的原因是莊主要保持葡萄藤的平均年齡在30歲以上。

中方反擊 應對準華爾街股市

「我選了這款2015年的Pomerol是因它非常的柔順飄逸，正配合你的性格呀！」這當然是調皮話，一般來說女性都會喜歡釀造得比較簡單的Pomerol，清新香氣撲鼻，三四年的酒齡剛適合飲用。一般來說，Pomerol的紅酒比它葡萄園面積大7倍的鄰居貴得多，不過Château Taillefer卻是個例外，性價比非常高。

習近平曾經強調說「我們有一千條理由把中美關係搞好，沒有一條理由把中美關係搞壞。」但事與願違，當今中美關係陷於前所未有的危機，似乎中美更激烈的碰撞就在眼前。金融市場震盪，但震盪依然相當克制。在針對特朗普提高關稅的反擊中，中南海智囊團所提出的方案看來多殺敵八百自損一千的餿主意居多。其實特朗普最在意也最擔心的是華爾街股市，尤其是環球股市在2008年金融風暴後經歷了在極度寬鬆的貨幣政策推動下，已經是強弩之末。如果華爾街股市大跌，必然影響特朗普明年的總統選情。在美國對華強硬的共識下，下注不靠譜的假設將是一巨大的錯誤。《孫子兵法》不是說過「勝兵先勝而後求戰、敗兵先戰而後求勝」嗎？

投資及品酒專家 / Délifrance創辦人

[陳增濤 品酒論投資]

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