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信用卡迎新優惠快速儲里數 首兩月簽帳1萬元 可兌台北機票

【明報專訊】近期Asia Miles對手Avios宣布加價，客戶要用更多里數才可以換到機票，最大加幅會是兌換香港飛台北機票，12000里才可以換到一張來回機票，加幅達33%。所以卡主更要精打細算，例如申請新卡。同時，暑假期間不少父母帶子女外遊，可留意在海外簽帳可以賺取更多里數。

市面上標榜累積里數為主題的信用卡有多張，可以因應自己的消費模式，以及旅遊的目的地去考慮。如果以飛短程為主，Avios還是較為吸引。Avios不只換英航的航班，國泰航班也可以換到。網上平台MoneyHero資料顯示，Citibank定期都推出開出糧戶口的Avios回贈，新客戶只要於推廣期內存放指定金額存款及開戶，再做指定金額的「自動出糧服務」或「執行支付指示（Standing Instruction）」，即可享高達13.5萬Avios回贈。

出糧戶口回贈 最高獲13.5萬Avios

目前DBS Black World Mastercard、美國運通白金信用卡及大新英國航空白金卡用來儲Avios最吸引，如果你是高收入客戶，建議選擇Citi Prestige信用卡，除了本地簽帳6元兌換1里外，憑Priority Pass更可無限次免費享用環球機場貴賓室服務。

為鼓勵持卡人多以信用卡海外消費，銀行多會為海外或外幣簽帳設較吸引的里數兌換比率，例如星展、大新、渣打及美國運通信用卡，本地簽帳需要6元才能兌換1里，海外或外幣簽帳只需4元。如單以海外簽帳的兌換比率作比較，花旗銀行的信用卡就較優惠。如當月月結單結欠達2萬元或以上，該月海外或網上外幣簽帳可以3元兌換1里。舉例說，如以Avios換取飛台北或倫敦機票，只需海外或網上外幣簽帳3.6萬元(國泰)及11.7萬元(英航)或18.6萬元(國泰)。

善用電子錢包增值 與本地消費簽帳看齊

若論本地消費簽帳，東亞銀行Flyer World 萬事達卡最抵，只需5元就可兌換1里。渣打的信用卡在本地食肆簽帳或網上消費，即使不是外幣，也可以4元兌換1里。

香港人必備的八達通卡，如以信用卡申請自動增值，大部分信用卡都會接受以這項消費換取里數，不過東亞和星展就將兌換率上調至8元及12元才可兌換1里。渣打和大新的信用卡八達通增值額就與本地消費額看齊，每6元兌換1里，對頻繁使用八達通的人肯定有着數。另外，電子錢包盛行，花旗和星展的信用卡都接受電子錢包增值額為合資格的兌換里數消費，兌換比率與本地消費簽帳一樣。

部分可享免費用機場貴賓室

經常搭飛機穿梭世界各地的人士，可留意美國運通國泰航空尊尚信用卡，持卡人可全年無限次享用包括香港機場在內的環亞機場貴賓候機室。花旗銀行信用卡可每年12次免費使用貴賓室，但事後須於30天內消費5000元，否則就要繳付200元服務費。

以累積飛行里數為目標的信用卡，迎新優惠多是以送飛行里數，其中多是在優惠期內可以極低消費去換取里數，達到指定簽帳額甚至可獲贈一張來回台北機票。綜觀各信用卡的迎新優惠，以DBS Black World Mastercard標榜迎新優惠里數達12萬里，計算方法是本地簽帳5000元換5000里，其後23.5萬元為每5元兌換1里，海外簽帳首5000元換5000里，其後7萬元為每2.5元兌1里。另花旗信用卡首兩月簽帳1萬元送9000里，再加指定金額以Avios換取一張飛台北機票。

消費者選擇信用卡時要留意年薪要求，當中以大新的里數信用卡要求較低，年薪只須15萬元即可申請。

[金融超市]

相關字詞﹕國泰 英航

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