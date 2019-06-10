許繹彬：5G大勢所趨 未來熱炒主題

雖然聯儲局透露減息的預期，同樣令港股止跌回升，不過恒指反彈重上27000點只是曇花一現，且明顯沽壓湧現，加上在端午及周末長假前夕及A股表現仍未見起色，單日成交依然不足800億元。

筆者認為，減息只能支持港股短暫反彈，整體大市氣氛仍然十分謹慎，尤其左右大市的兩個主因——中美貿易戰及環球經濟仍未見改善，而減息的預期恰恰是聯儲局觀察當前經濟及關注貿易戰的影響而作出的估計，可見減息可謂「大勢所逼」，非股市反彈的強心針。

相關板塊率先炒上 不宜盲目高追

貿易戰線擴至多國，美國狂人總統特朗普到處「下戰書」的行為，筆者看來此是「殺敵一千，自損八百」的招數；若貿易戰持續，未來一年的全球經濟很難會見起色，更甚會進一步惡化，環球經濟增長放緩亦是大勢所趨，美國亦不會獨善其身。筆者亦不禁感到憂慮，情况再拖下去，相信香港經濟出現衰退亦無可避免。

與此同時，中國正式踏入5G商用元年，中國工信部上周四（6日）向中國電信（0728）、中國移動（0941）、中國聯通（0762）和中國廣電4家企業發放5G牌照，此舉反映中國迫切推動建立5G網絡的決心，消息刺激相關板塊率先炒上，不過投資者亦不宜盲目高追，因為接下來能否順利發展仍是未知之數，尤其整個供應鏈主宰推出5G的步伐，美國對華為的制裁令設備供應受影響，可能會拖累5G發展的進度。

不過，無可否認的是，打造智慧城市可謂大勢所趨，5G、AI、物聯網等技術必不可少，5G成為未來的熱炒主題亦毋庸置疑，投資者宜持續關注5G消息。

耀才證券行政總裁

[許繹彬 港股通才]