黃德几﹕恒安優化產品組合 毛利率看升

2018年度，集團收入205.14億元（人民幣．下同），按年上升13.5%，經營利潤升3%至54.29億元；純利升0.2%至近38億元，而扣除非經常性收益的公司權益持有人應佔利潤則升2.6%。整體毛利率下跌3.6個百分點至38.2%。由於個人和衛生用品消費習慣的改變，集團除了傳統的分銷超市等渠道，還透過網上商店和微商銷售，並與國內知名大型電商平台的戰略合作，進一步拓展銷售網絡。去年度，電商渠道營業額（包括零售通及微商銷售）逾29億元，按年上升約超過50%；電商對整體銷售額貢獻亦上升至14.4%。

木漿價格今年料回落 紓成本壓力

紙巾業務仍然為集團最大的收入來源，佔整體收入約49.9%。期內，分部收入按年上升18.8%至102.27億元，惟由於紙巾原料造紙木漿價格較2017年高，再加上人民幣於下半年大幅貶值，而集團的進口木漿主要以美元定價，增加整體成本，因此紙巾業務的毛利率由2017年度的26.8%下降至22.5%。至於衛生巾業務，集團積極推出高檔產品，有效抵銷石化原料成本上升的影響，令分部毛利率增加0.6個百分點至69.4%，遠高於紙巾和紙尿褲業務的毛利率。

短線走勢改善 58元吸

走勢上，由4月底起形成下降軌後，失守各主要平均線，STC%K線續走高於%D線，MACD熊差距收窄，短線走勢改善，可考慮58港元吸納，反彈阻力66港元，不跌穿54港元續持有。

（筆者為證監會持牌人士，沒持有上述股份）

金利豐證券研究部執行董事

[黃德几 几不可失]