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陳政生﹕外賣收入勁 美團料重上「水面」

【明報專訊】「五窮」魔咒再次應驗，恒指5月內跌9.42%，為7個月以來最大跌幅。港股在4星期內急跌超過3000點，跌幅較急的情况下，技術上現底背馳。不過截至上周四（6日）收市，恒指仍未有一個較像樣的反彈。因此，不排除短期將有資金流入市場撈底博反彈，反彈的阻力位可看200天線約27400點，以及250天牛熊分界線約27750點。

中美貿易戰不斷升級，市場投資氣氛偏向審慎，推動避險工具之一的黃金上周初突然升穿1300美元關口，並成功向上突破三角形。市場恐慌情緒持續，中長線而言，金價仍有不俗上升空間。參考過去5年金價走勢，主要在1080至1369美元區間上落，而年初至今金價則在1240至1360美元區間之中，反映金價正處於過去5年的區間上方，走勢偏強。

金價處5年區間上方 金礦股抗波動市

金價走強，金礦股在逆市中彰顯強勁的抗跌力，招金礦業（1818）、 山東黃金（1767）在上周4個交易日中最多升超過9%。後市去向未明，而金價則有機會進入大型上升軌道，持有金礦股不失為抵禦動盪市的最佳選擇。

全球最大的餐飲外賣服務供應商美團點評（3690）早前公布一份令人眼前一亮的業績。截至今年3月底止首季，集團虧損由去年同期的210.65億元人民幣收窄至14.33億元人民幣。期內收入按年升70.1%，毛利按年升57.8%。

外送服務價格敏感度變低 利知名企業

業績勝預期，虧損按年大幅收窄，主要是因為佔收入55.8%的餐飲外賣業務首季收入強勁。期內，餐飲外賣分部收入由2018年同期的71億元人民幣增加51.7%至107億元人民幣，毛利率則由7.6%升至14.4%。用戶交易金額增加，及每名用戶平均購買頻率不斷上升，均帶動餐飲外賣業務表現不俗。

我們認為，內地人對食物外送需求持續，加上部分用戶對食物外送的價格敏感度愈來愈低，令美團這類具知名度的外賣服務供應商佔盡優勢。集團的餐飲外賣業務收入具潛在上升空間，其盈利能力有望續見改善，整體業績終有一日或可實現盈利。走勢上，自公布首季業績後，股價持續穩定在約60元水平，集團最艱難的時刻或已過去，股價未來有望重返招股水平。建議現價買入，上望68元，跌穿52元止蝕。

（筆者為證監會持牌人士，沒持有上述股份）

光大新鴻基產品開發及零售研究部主管

[陳政生 生財有道]

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