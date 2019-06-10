謝偉銓﹕「甩名」扮「首置」 濫用要打擊

現時申請居屋、綠置居及首置上車盤等資助出售房屋，以至早年的首次置業貸款計劃，都規定申請者一生人只能受益一次，以免有人利用公帑資助買樓投資炒賣獲利。但作為打擊炒樓措施的雙倍印花稅，卻只要求買家在購入單位時名下沒有其他物業，不會理會他們過往曾否持有物業或何時持有。

有實際需要甩名案例不多

有關「漏洞」似乎某程度是刻意安排的，理由是市民會因經濟或家庭狀況改變，而有實際需要換樓，由於一加一減的樓換樓交易，即使是細屋換大屋，對樓市產生的影響相當有限，因此毋須繳交額外的印花稅。

然而，聯名業主在「甩名」後再置業的行為，會實質上增加房屋需求，刺激樓價，是否偏離了政策原意呢？當然，也有一些「甩名」個案是有其實際需要，例如夫婦在聯名購入物業後離婚、兄弟姊妹長大後「分家」等，但這些個案應該不會太多，大部分「甩名」個案可能都是用作投資甚至炒賣，不應獲得豁免。

筆者因此提議，若業主在「甩名」前後一段時間、例如5年之內再次置業，便不能以首置身分豁免繳交雙倍印花稅。現時市民在購入新物業後，於一年內出售原有物業即可退還多交稅款的樓換樓安排，則可繼續保留，但前提是原有物業是整個單位出售，並非單純的「甩名」交易。

建議甩名後設限期不可「首置」買樓

有人或會質疑，政府難以查證某宗物業交易的買家是否曾經置業，或需耗費大量行政工作和資源。筆認者為較簡單的做法，是要求買家在申請豁免或退還雙倍印花稅時，必須作出相關的法定聲明，如屬虛假聲明便要負上刑事責任，以產生阻嚇作用，這樣便可省卻大量行政程序和開支。

建築、測量、都市規劃及園境界立法會議員

[謝偉銓 銓之講場]