經濟
李聲揚 股市非常道

投資策略

下一篇 上一篇

李聲揚﹕低息年代 韓大媽轉戰歐股

【明報專訊】完稿時小弟在韓國，韓圜跌至兩年多新低，小弟坐言起行到首爾一遊。之前提過韓國股市似乎相當便宜，市盈率相對於盈利增長（簡稱PEG），較港股及日本股市更吸引。當然韓國股市不是今天才開始便宜，cheap can stay cheap，韓國為人詬病的是財閥當道。之前提過「三星共和國」，生老病死均可以幫襯。其他財閥也是無孔不入，以熊仔餅馳名的樂天也有營運快餐店和戲院，現代有汽車也有百貨公司，以影視娛樂聞名（香港也有戲院）的CJ，居然有營運麵包店和美食廣場。

說回股市，其實日經指數由低位已升了2倍，但印象中提及日本股市的影視作品不多（銀行或企業倒不少）。反而最近觀看了韓國電影《萬誘金錢》，宣傳是韓國版《華爾街之狼》，也有點相似。但看到股票經紀撈得盤滿砵滿，明顯是佣金高昂，股市淪為有錢人專利，散戶興趣未必太大。

小弟近期反覆提到「2厘美債迫人投資」、「不投資向下流」，實在是環球現象。熟悉匯市的讀者會聽過日本名物「渡邊太太」，泛指炒外匯的日本散戶。是渡邊太太不是先生，因為家庭財政大權完全掌握在女性手中，是真的（想娶日本人的港男三思）。

不甘跑輸通脹 古怪「儲蓄產品」應運而生

韓國的朴太太或金太太則不買外匯，轉戰看似風馬牛不相及的歐洲股市，甚至引起監管機構關注。此話何解？早前《金融時報》有相當有趣的報道，配圖是韓國老太太打跆拳道。

是這樣的，所謂的加息周期，未曾深愛已無情，現在全球似乎已開始準備減息。韓國大媽似乎未敢瞓身股市，卻也明白不投資往下流，不甘收取可恥而必然跑輸通脹的存款利息。金融市場偉大又邪惡之處，就是有需求就有人創造產品，古怪的「儲蓄產品」應運而生。這類產品的規模達到近1000億，當然是美金不是韓圜，已較歐美同業加起來更大。

韓國大媽的「儲蓄產品」，聲稱提供穩定回報，風險也不高（所有產品爆煲前風險都是不高，正如所有賤男被踢爆前都是暖男）。表面是定息產品，提供定額回報，似債券。但說穿了，其實就是沽歐洲股票指數的期權，額外的回報來自沽出期權的期權金。由於近年歐洲股市波動指數低，有調整無急插，這類產品的回報不錯。更有趣的是，這類產品現在市場夠大，大至可以反過來影響市場，股票指數的波幅（以VIX等等量度），似乎被產品人為地壓低，像狗追着自己尾巴。

似雷曼債券爆煲前夕

說到這裏，應該會有人想起去年2月美股的閃崩。故事也是差不多，就是吾友盧志威提到的「鏟泥車前執銀仔」，美股之前波幅一直極低，日日沽VIX坐定收錢，甚至有超級市場經理發達唔使做——直至鏟泥車撞上來的一下，走避不及的保證全部輸突。韓國大媽的「儲蓄產品」，涉及的期權很多是嚴重價外，99%情况下均不會被行使，袋袋平安。但正如鏟泥車99%也不會鏟上行人路，不過一出事足以致命。

類似的劇本，其實2008年前也上演過，正是惡名昭彰的雷曼債券。回想一下，當年也是低息環境，銀行職員看到你戶口有大筆錢，定會游說你做點比定期存款較好的投資，開場白一句「𠵱家放定期得咁低息」，必然可以引你聽下去。無數散戶就因為貪其回報比定存多一點而買入。風險？現在事後孔明當然個個是茶餐廳波神，但2005年你告訴我雷曼會爆煲？我答你爆煲佢都未。

說到底，美國長債是可恥的2厘息。債息倒掛？不擔心，因為現在短息也在跌。聯儲局何時減息眾說紛紜，但似乎加息之門已封掉。長息又低短息又低，投資者不甘跑輸通脹，銀行家自然會發明各種新產品。小弟預言，未來數年會有更多古怪產品出現，拭目以待。

（筆者為證監會持牌人士，沒持有以上股票）

康證投資研究部董事 www.facebook.com/ivanliresearch/

[李聲揚 股市非常道]

上 / 下一篇新聞

K11 MUSEA8月開業吸親子客 九成已出租 喜茶開千呎新店
K11 MUSEA8月開業吸親子客 九成已出租 喜茶開千呎新店
分析員：商場每年租金收入約10億
分析員：商場每年租金收入約10億
瑰麗酒店每晚房價4300元起 貴過半島
瑰麗酒店每晚房價4300元起 貴過半島
銀保監：明天系金融機構經營穩定
銀保監：明天系金融機構經營穩定
俄天然氣項目 中海油購10%股權
俄天然氣項目 中海油購10%股權
6000億基金舵手Edward Perks：美經濟穩健增長 貿戰影響待觀察
6000億基金舵手Edward Perks：美經濟穩健增長 貿戰影響待觀察
往績回顧﹕普信Julian Cook 上期測中美股轉強
往績回顧﹕普信Julian Cook 上期測中美股轉強
基金暫偏重債券 擬等美股調整始低吸
基金暫偏重債券 擬等美股調整始低吸
傳前員工IPO「放水」 港交所：制度嚴謹 「不當審批」或涉最少30宗
傳前員工IPO「放水」 港交所：制度嚴謹 「不當審批」或涉最少30宗
周黑鴨東莞廠投產 助拓華南市場
周黑鴨東莞廠投產 助拓華南市場
專注產品年輕化 CEO每日試食滷鴨
專注產品年輕化 CEO每日試食滷鴨
佳兆業有信心減債 今年力推深圳「舊改」項目
佳兆業有信心減債 今年力推深圳「舊改」項目
淘寶天貓「618年中慶」 規模媲美雙十一
淘寶天貓「618年中慶」 規模媲美雙十一
張兆聰﹕短線美股較港股值博
張兆聰﹕短線美股較港股值博
環球數據前瞻
環球數據前瞻
金子：大行上調目標 領展購29566
金子：大行上調目標 領展購29566
張兆聰﹕易綱放鴿 利中港股反彈
張兆聰﹕易綱放鴿 利中港股反彈
蔡金強﹕中國自力更生靠消費
蔡金強﹕中國自力更生靠消費
潘啓才﹕股權太集中的標準要清晰
潘啓才﹕股權太集中的標準要清晰
謝偉銓﹕「甩名」扮「首置」 濫用要打擊
謝偉銓﹕「甩名」扮「首置」 濫用要打擊
陳政生﹕外賣收入勁 美團料重上「水面」
陳政生﹕外賣收入勁 美團料重上「水面」
黃德几﹕恒安優化產品組合 毛利率看升
黃德几﹕恒安優化產品組合 毛利率看升
許繹彬：5G大勢所趨 未來熱炒主題
許繹彬：5G大勢所趨 未來熱炒主題
信用卡迎新優惠快速儲里數 首兩月簽帳1萬元 可兌台北機票
信用卡迎新優惠快速儲里數 首兩月簽帳1萬元 可兌台北機票
陸振輝：內地廉價機票或平過坐高鐵
陸振輝：內地廉價機票或平過坐高鐵
陳增濤：一款性價比高的Pomerol
陳增濤：一款性價比高的Pomerol
謝紹榮：侵侵「一梳蕉外交」或失效
謝紹榮：侵侵「一梳蕉外交」或失效
陸振球﹕中國可跟美國朋友打持久戰
陸振球﹕中國可跟美國朋友打持久戰
力伍﹕平保回購獎勵人才 配合轉型
力伍﹕平保回購獎勵人才 配合轉型
林少陽﹕港樓未來看失業率變化
林少陽﹕港樓未來看失業率變化
技術取勝：港交所250天線有支持
技術取勝：港交所250天線有支持
看圖析市：恒指27950點之下續利淡
看圖析市：恒指27950點之下續利淡
潘迪藍：特朗普破壞全球供應鏈
潘迪藍：特朗普破壞全球供應鏈
蘇沛豐﹕憧憬美減息 置富產業受惠
蘇沛豐﹕憧憬美減息 置富產業受惠
李順威：「相信黨」分段吸A股
李順威：「相信黨」分段吸A股
亞太商業案例比賽 港大奪冠
亞太商業案例比賽 港大奪冠
劉思明﹕港股弱不禁風 小心外圍震盪
劉思明﹕港股弱不禁風 小心外圍震盪
何啟聰：內地發放5G牌 Call中移小米
何啟聰：內地發放5G牌 Call中移小米
港交所逆市強勢 看好Call 18834
港交所逆市強勢 看好Call 18834
聚焦5G概念股 中鐵塔購28917
聚焦5G概念股 中鐵塔購28917
周顯﹕股票世界 個個作大
周顯﹕股票世界 個個作大
何國良﹕市場趨集中 助提高內地啤酒利錢
何國良﹕市場趨集中 助提高內地啤酒利錢
何濼生﹕修例助提高港競爭力
何濼生﹕修例助提高港競爭力
王弼﹕為何墨西哥願出資建圍牆？
王弼﹕為何墨西哥願出資建圍牆？
曾淵滄﹕鮑公去年加息實為今年減息
曾淵滄﹕鮑公去年加息實為今年減息
湯文亮：逃犯條例不過就大鑊
湯文亮：逃犯條例不過就大鑊
陳永傑：居屋及空置稅也是辣招
陳永傑：居屋及空置稅也是辣招
廖偉強：勿忘柳暗花明又一村
廖偉強：勿忘柳暗花明又一村
布少明：美或再減息 樓市「硬淨」
布少明：美或再減息 樓市「硬淨」
李志成：收緊自製首置 勿殃及池魚
李志成：收緊自製首置 勿殃及池魚
郭思治．推介股份：中國海外（0688）
郭思治．推介股份：中國海外（0688）
歐宸銘．推介股份：中軟國際 （0354）
歐宸銘．推介股份：中軟國際 （0354）
李嘉廉．推介股份：金沙中國（1928）
李嘉廉．推介股份：金沙中國（1928）
涂國彬．推介股份：港鐵（0066）
涂國彬．推介股份：港鐵（0066）
盧楚仁：英國料無可避免硬脫歐
盧楚仁：英國料無可避免硬脫歐
龐寶林：鮑威爾Put啟新減息潮？
龐寶林：鮑威爾Put啟新減息潮？
富榮3房估值連續兩月破千萬 錦豐苑按月升近6% 貿易戰無阻居屋估價升勢
富榮3房估值連續兩月破千萬 錦豐苑按月升近6% 貿易戰無阻居屋估價升勢
綠表首置客購天祐苑 一筆過付295萬
綠表首置客購天祐苑 一筆過付295萬
二手居屋半年買賣金額料達150億創新高
二手居屋半年買賣金額料達150億創新高
端午節3天長假一手沽51伙
端午節3天長假一手沽51伙
荔園．流金歲月回歸荔枝角 邱達根：延續簡單快樂
荔園．流金歲月回歸荔枝角 邱達根：延續簡單快樂
瑧樺「樹屋」概念 靜中帶旺
瑧樺「樹屋」概念 靜中帶旺
荃中上月實呎升破1.4萬
荃中上月實呎升破1.4萬
息口趨跌 短期儲蓄保險鎖定收益
息口趨跌 短期儲蓄保險鎖定收益