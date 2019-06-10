李聲揚﹕低息年代 韓大媽轉戰歐股

說回股市，其實日經指數由低位已升了2倍，但印象中提及日本股市的影視作品不多（銀行或企業倒不少）。反而最近觀看了韓國電影《萬誘金錢》，宣傳是韓國版《華爾街之狼》，也有點相似。但看到股票經紀撈得盤滿砵滿，明顯是佣金高昂，股市淪為有錢人專利，散戶興趣未必太大。

小弟近期反覆提到「2厘美債迫人投資」、「不投資向下流」，實在是環球現象。熟悉匯市的讀者會聽過日本名物「渡邊太太」，泛指炒外匯的日本散戶。是渡邊太太不是先生，因為家庭財政大權完全掌握在女性手中，是真的（想娶日本人的港男三思）。

不甘跑輸通脹 古怪「儲蓄產品」應運而生

韓國的朴太太或金太太則不買外匯，轉戰看似風馬牛不相及的歐洲股市，甚至引起監管機構關注。此話何解？早前《金融時報》有相當有趣的報道，配圖是韓國老太太打跆拳道。

是這樣的，所謂的加息周期，未曾深愛已無情，現在全球似乎已開始準備減息。韓國大媽似乎未敢瞓身股市，卻也明白不投資往下流，不甘收取可恥而必然跑輸通脹的存款利息。金融市場偉大又邪惡之處，就是有需求就有人創造產品，古怪的「儲蓄產品」應運而生。這類產品的規模達到近1000億，當然是美金不是韓圜，已較歐美同業加起來更大。

韓國大媽的「儲蓄產品」，聲稱提供穩定回報，風險也不高（所有產品爆煲前風險都是不高，正如所有賤男被踢爆前都是暖男）。表面是定息產品，提供定額回報，似債券。但說穿了，其實就是沽歐洲股票指數的期權，額外的回報來自沽出期權的期權金。由於近年歐洲股市波動指數低，有調整無急插，這類產品的回報不錯。更有趣的是，這類產品現在市場夠大，大至可以反過來影響市場，股票指數的波幅（以VIX等等量度），似乎被產品人為地壓低，像狗追着自己尾巴。

似雷曼債券爆煲前夕

說到這裏，應該會有人想起去年2月美股的閃崩。故事也是差不多，就是吾友盧志威提到的「鏟泥車前執銀仔」，美股之前波幅一直極低，日日沽VIX坐定收錢，甚至有超級市場經理發達唔使做——直至鏟泥車撞上來的一下，走避不及的保證全部輸突。韓國大媽的「儲蓄產品」，涉及的期權很多是嚴重價外，99%情况下均不會被行使，袋袋平安。但正如鏟泥車99%也不會鏟上行人路，不過一出事足以致命。

類似的劇本，其實2008年前也上演過，正是惡名昭彰的雷曼債券。回想一下，當年也是低息環境，銀行職員看到你戶口有大筆錢，定會游說你做點比定期存款較好的投資，開場白一句「𠵱家放定期得咁低息」，必然可以引你聽下去。無數散戶就因為貪其回報比定存多一點而買入。風險？現在事後孔明當然個個是茶餐廳波神，但2005年你告訴我雷曼會爆煲？我答你爆煲佢都未。

說到底，美國長債是可恥的2厘息。債息倒掛？不擔心，因為現在短息也在跌。聯儲局何時減息眾說紛紜，但似乎加息之門已封掉。長息又低短息又低，投資者不甘跑輸通脹，銀行家自然會發明各種新產品。小弟預言，未來數年會有更多古怪產品出現，拭目以待。

（筆者為證監會持牌人士，沒持有以上股票）

康證投資研究部董事 www.facebook.com/ivanliresearch/

[李聲揚 股市非常道]