經濟
潘啓才 通天財技

投資策略

下一篇 上一篇

潘啓才﹕股權太集中的標準要清晰

【明報專訊】上星期恒指公司決定在恒生指數系列選股範圍剔除所有根據《上市規則》第21章上市的投資公司，將6月30日後實施，意味日後「21章」公司不再列入北水買賣名單。若不知道前因後果，或不明白為何有這樣的安排，在香港逾2300家上市公司裏，只有24家21章投資公司，就算是股票行內人，或不會知道有21章公司的存在。

Webb施壓下 21章公司剔出恒指系列

事緣今年2月19日，股壇長毛David Webb向香港證監會投訴中國鼎益豐（0612）市值存在泡沫，其市值為其資產淨值（NAV的86倍，並且沒有發出股權集中報告。他在2月22日在網站發文，訴說中國鼎益豐的市值為其NAV的93倍，與一般的封閉式投資基金普通存在折讓大相逕庭，因此恒生指數系列及MSCI不應該把這公司納入他們的指數內，因為這類機構應該知道21章公司不是普通公司，不能運作一般正常的生意，並且由於21章公司被豁免滿足公眾持股的要求，可能因此證監沒有對其發出披露股權集中報告的要求。由於David Webb的投訴，證監會在3月初勒令鼎益豐停牌，它被證監會以《證券及期貨條例》第8.1條勒令停牌，根據過往案例，被證監會以此條例停牌的股份大多復牌無期，該股自2015年10月道士隋廣義出任主席後股價飈升40倍。

鼎益豐股價近年不斷攀升，上月市值突破320億元，以停牌前收報23.1元計算，較其每股資產淨值0.27元高出85倍，即近百倍市帳率（PB），停牌前股價回落，市值仍達285億元，每手索價18.48萬元。

在討論證監會的做法有何問題前，先讓我們溫習一下有關21章公司的基本資料。21章公司主業為炒賣上市或非上市公司，並無實際主營業務，根據港交所（0388）年度發表的市場資料報告，截至2017年一共有24家21章投資公司，最後一家是2011年上市的中國新經濟投資（0080），此後再沒有公司循21章成功獲批上市。

21章公司上市時並無市值要求，與一般主板公司有別，須遵守另一套特定要求，例如須在年度報表披露首10項投資、不可持有公司超過30%股權等。

證監會把鼎益豐停牌理由，是因為其市值存在泡沫，但這是很多公司共有的現象，如果用相同的理由，要被停牌的公司沒有過百家，也肯定過十家，這其中的準則，究竟是泡沫大小，還是市值大小，還是幕後人的牙力呢？所以我認為有需要公開準則，這令小股民如我，在買泡沫過大的股份時，也好有所趨避，不至於無端端中伏呀！

鼎益豐追「隋」者眾 毋須股權集中

如果查找David Webb網站資料，鼎益豐的股票有84%放在中央結算，而十大持股的證券商只有73%，真係唔覺得好集中喎！講真，以隋道士在內地擁有資產管理公司，他自創「禪易投資法」，利用佛教、道教、易經等招徠，曾經吸引逾2萬名投資者購買其理財產品或認購優先股，至少集資逾59億元，再利用資金南下入主香港4間上市公司，以他的實力及擁有龐大粉絲群，啲股票使鬼集中咩？因為他的粉絲在教主號令下，可能只會買、不會沽，所以要令這隻股票狂升，與一般財投股不同，可能不需要股權集中。

此外，「道士股」是21章公司，擺明沒有業務，很難造假帳，皆因資產很少，帳目也很少，所以證監把它停牌的最大作用，就是把它從MSCI指數剔出。

www.phemey.com

[潘啓才 通天財技]

上 / 下一篇新聞

K11 MUSEA8月開業吸親子客 九成已出租 喜茶開千呎新店
K11 MUSEA8月開業吸親子客 九成已出租 喜茶開千呎新店
分析員：商場每年租金收入約10億
分析員：商場每年租金收入約10億
瑰麗酒店每晚房價4300元起 貴過半島
瑰麗酒店每晚房價4300元起 貴過半島
銀保監：明天系金融機構經營穩定
銀保監：明天系金融機構經營穩定
俄天然氣項目 中海油購10%股權
俄天然氣項目 中海油購10%股權
6000億基金舵手Edward Perks：美經濟穩健增長 貿戰影響待觀察
6000億基金舵手Edward Perks：美經濟穩健增長 貿戰影響待觀察
往績回顧﹕普信Julian Cook 上期測中美股轉強
往績回顧﹕普信Julian Cook 上期測中美股轉強
基金暫偏重債券 擬等美股調整始低吸
基金暫偏重債券 擬等美股調整始低吸
傳前員工IPO「放水」 港交所：制度嚴謹 「不當審批」或涉最少30宗
傳前員工IPO「放水」 港交所：制度嚴謹 「不當審批」或涉最少30宗
周黑鴨東莞廠投產 助拓華南市場
周黑鴨東莞廠投產 助拓華南市場
專注產品年輕化 CEO每日試食滷鴨
專注產品年輕化 CEO每日試食滷鴨
佳兆業有信心減債 今年力推深圳「舊改」項目
佳兆業有信心減債 今年力推深圳「舊改」項目
淘寶天貓「618年中慶」 規模媲美雙十一
淘寶天貓「618年中慶」 規模媲美雙十一
張兆聰﹕短線美股較港股值博
張兆聰﹕短線美股較港股值博
環球數據前瞻
環球數據前瞻
金子：大行上調目標 領展購29566
金子：大行上調目標 領展購29566
張兆聰﹕易綱放鴿 利中港股反彈
張兆聰﹕易綱放鴿 利中港股反彈
蔡金強﹕中國自力更生靠消費
蔡金強﹕中國自力更生靠消費
李聲揚﹕低息年代 韓大媽轉戰歐股
李聲揚﹕低息年代 韓大媽轉戰歐股
謝偉銓﹕「甩名」扮「首置」 濫用要打擊
謝偉銓﹕「甩名」扮「首置」 濫用要打擊
陳政生﹕外賣收入勁 美團料重上「水面」
陳政生﹕外賣收入勁 美團料重上「水面」
黃德几﹕恒安優化產品組合 毛利率看升
黃德几﹕恒安優化產品組合 毛利率看升
許繹彬：5G大勢所趨 未來熱炒主題
許繹彬：5G大勢所趨 未來熱炒主題
信用卡迎新優惠快速儲里數 首兩月簽帳1萬元 可兌台北機票
信用卡迎新優惠快速儲里數 首兩月簽帳1萬元 可兌台北機票
陸振輝：內地廉價機票或平過坐高鐵
陸振輝：內地廉價機票或平過坐高鐵
陳增濤：一款性價比高的Pomerol
陳增濤：一款性價比高的Pomerol
謝紹榮：侵侵「一梳蕉外交」或失效
謝紹榮：侵侵「一梳蕉外交」或失效
陸振球﹕中國可跟美國朋友打持久戰
陸振球﹕中國可跟美國朋友打持久戰
力伍﹕平保回購獎勵人才 配合轉型
力伍﹕平保回購獎勵人才 配合轉型
林少陽﹕港樓未來看失業率變化
林少陽﹕港樓未來看失業率變化
技術取勝：港交所250天線有支持
技術取勝：港交所250天線有支持
看圖析市：恒指27950點之下續利淡
看圖析市：恒指27950點之下續利淡
潘迪藍：特朗普破壞全球供應鏈
潘迪藍：特朗普破壞全球供應鏈
蘇沛豐﹕憧憬美減息 置富產業受惠
蘇沛豐﹕憧憬美減息 置富產業受惠
李順威：「相信黨」分段吸A股
李順威：「相信黨」分段吸A股
亞太商業案例比賽 港大奪冠
亞太商業案例比賽 港大奪冠
劉思明﹕港股弱不禁風 小心外圍震盪
劉思明﹕港股弱不禁風 小心外圍震盪
何啟聰：內地發放5G牌 Call中移小米
何啟聰：內地發放5G牌 Call中移小米
港交所逆市強勢 看好Call 18834
港交所逆市強勢 看好Call 18834
聚焦5G概念股 中鐵塔購28917
聚焦5G概念股 中鐵塔購28917
周顯﹕股票世界 個個作大
周顯﹕股票世界 個個作大
何國良﹕市場趨集中 助提高內地啤酒利錢
何國良﹕市場趨集中 助提高內地啤酒利錢
何濼生﹕修例助提高港競爭力
何濼生﹕修例助提高港競爭力
王弼﹕為何墨西哥願出資建圍牆？
王弼﹕為何墨西哥願出資建圍牆？
曾淵滄﹕鮑公去年加息實為今年減息
曾淵滄﹕鮑公去年加息實為今年減息
湯文亮：逃犯條例不過就大鑊
湯文亮：逃犯條例不過就大鑊
陳永傑：居屋及空置稅也是辣招
陳永傑：居屋及空置稅也是辣招
廖偉強：勿忘柳暗花明又一村
廖偉強：勿忘柳暗花明又一村
布少明：美或再減息 樓市「硬淨」
布少明：美或再減息 樓市「硬淨」
李志成：收緊自製首置 勿殃及池魚
李志成：收緊自製首置 勿殃及池魚
郭思治．推介股份：中國海外（0688）
郭思治．推介股份：中國海外（0688）
歐宸銘．推介股份：中軟國際 （0354）
歐宸銘．推介股份：中軟國際 （0354）
李嘉廉．推介股份：金沙中國（1928）
李嘉廉．推介股份：金沙中國（1928）
涂國彬．推介股份：港鐵（0066）
涂國彬．推介股份：港鐵（0066）
盧楚仁：英國料無可避免硬脫歐
盧楚仁：英國料無可避免硬脫歐
龐寶林：鮑威爾Put啟新減息潮？
龐寶林：鮑威爾Put啟新減息潮？
富榮3房估值連續兩月破千萬 錦豐苑按月升近6% 貿易戰無阻居屋估價升勢
富榮3房估值連續兩月破千萬 錦豐苑按月升近6% 貿易戰無阻居屋估價升勢
綠表首置客購天祐苑 一筆過付295萬
綠表首置客購天祐苑 一筆過付295萬
二手居屋半年買賣金額料達150億創新高
二手居屋半年買賣金額料達150億創新高
端午節3天長假一手沽51伙
端午節3天長假一手沽51伙
荔園．流金歲月回歸荔枝角 邱達根：延續簡單快樂
荔園．流金歲月回歸荔枝角 邱達根：延續簡單快樂
瑧樺「樹屋」概念 靜中帶旺
瑧樺「樹屋」概念 靜中帶旺
荃中上月實呎升破1.4萬
荃中上月實呎升破1.4萬
息口趨跌 短期儲蓄保險鎖定收益
息口趨跌 短期儲蓄保險鎖定收益