潘啓才﹕股權太集中的標準要清晰

Webb施壓下 21章公司剔出恒指系列

事緣今年2月19日，股壇長毛David Webb向香港證監會投訴中國鼎益豐（0612）市值存在泡沫，其市值為其資產淨值（NAV的86倍，並且沒有發出股權集中報告。他在2月22日在網站發文，訴說中國鼎益豐的市值為其NAV的93倍，與一般的封閉式投資基金普通存在折讓大相逕庭，因此恒生指數系列及MSCI不應該把這公司納入他們的指數內，因為這類機構應該知道21章公司不是普通公司，不能運作一般正常的生意，並且由於21章公司被豁免滿足公眾持股的要求，可能因此證監沒有對其發出披露股權集中報告的要求。由於David Webb的投訴，證監會在3月初勒令鼎益豐停牌，它被證監會以《證券及期貨條例》第8.1條勒令停牌，根據過往案例，被證監會以此條例停牌的股份大多復牌無期，該股自2015年10月道士隋廣義出任主席後股價飈升40倍。

鼎益豐股價近年不斷攀升，上月市值突破320億元，以停牌前收報23.1元計算，較其每股資產淨值0.27元高出85倍，即近百倍市帳率（PB），停牌前股價回落，市值仍達285億元，每手索價18.48萬元。

在討論證監會的做法有何問題前，先讓我們溫習一下有關21章公司的基本資料。21章公司主業為炒賣上市或非上市公司，並無實際主營業務，根據港交所（0388）年度發表的市場資料報告，截至2017年一共有24家21章投資公司，最後一家是2011年上市的中國新經濟投資（0080），此後再沒有公司循21章成功獲批上市。

21章公司上市時並無市值要求，與一般主板公司有別，須遵守另一套特定要求，例如須在年度報表披露首10項投資、不可持有公司超過30%股權等。

證監會把鼎益豐停牌理由，是因為其市值存在泡沫，但這是很多公司共有的現象，如果用相同的理由，要被停牌的公司沒有過百家，也肯定過十家，這其中的準則，究竟是泡沫大小，還是市值大小，還是幕後人的牙力呢？所以我認為有需要公開準則，這令小股民如我，在買泡沫過大的股份時，也好有所趨避，不至於無端端中伏呀！

鼎益豐追「隋」者眾 毋須股權集中

如果查找David Webb網站資料，鼎益豐的股票有84%放在中央結算，而十大持股的證券商只有73%，真係唔覺得好集中喎！講真，以隋道士在內地擁有資產管理公司，他自創「禪易投資法」，利用佛教、道教、易經等招徠，曾經吸引逾2萬名投資者購買其理財產品或認購優先股，至少集資逾59億元，再利用資金南下入主香港4間上市公司，以他的實力及擁有龐大粉絲群，啲股票使鬼集中咩？因為他的粉絲在教主號令下，可能只會買、不會沽，所以要令這隻股票狂升，與一般財投股不同，可能不需要股權集中。

此外，「道士股」是21章公司，擺明沒有業務，很難造假帳，皆因資產很少，帳目也很少，所以證監把它停牌的最大作用，就是把它從MSCI指數剔出。

www.phemey.com

[潘啓才 通天財技]