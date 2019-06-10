蔡金強﹕中國自力更生靠消費

首爾一片歌舞昇平，到處人潮擁擠，特別是明洞、江南，年輕人的天下，人民臉上洋溢著幸福的滿足。一海之隔的中華大地卻在蒙受前所未有的各項壓力，美國的全面打擊。為何韓國、日本這麼幸福能融進世界先進國家大家庭，而中國不行了？主要還是政治體系，確實你自己想有中國特色，人家未必接受，這就回到一個很根本的問題：你是想跟人混，還是想另起爐灶？另起爐灶，你第一要實力超群，第二，那是很孤獨的事。面對美帝的全力封殺，中國只有以更開放、更改革的姿態來迎接。香港張五常教授的建議很有建設性，那就是中國一步步零關稅。可小金人覺得神一般的男人未必有這膽識。

回到更具體的，內部消費對中國將變得絕頂重要，現在中國內地消費市場已經變得比美國略大，世界第一，可咱們的人口總量是美國的接近5倍，那就是說咱們個人消費金額只有美國的四分之一左右，上升空間還很大。聽著很性感，可事實上中國的消費增速4月份社會消費品零售總額的增速只有7.2%，扣除通脹因素，實際只有5.1%，為2003年以來的新低。

人均消費額偏低 未來上升空間大

從最終消費對GDP增長率的貢獻看，2017年要佔到58.8%，去年則上升至70%，今年可能只有60%。從拉動經濟增長的投資、消費和出口這三駕馬車看，隨着人口紅利的消減、城鎮化進程必然會放緩，製造業產能過剩成為常態，固定資產投資佔GDP的比重過高，前幾年達到80%，現在雖然有回落，但其對GDP的貢獻接近發達國家的兩倍左右。故未來投資對經濟增長的貢獻一定會下降。此外，出口增速也會下降，除了中美貿易戰影響外，這下降也與實質的人力成本上升有關，與全球經濟增速下降導致的外需不足有關。

既然投資與出口這兩駕馬車出現增速下降，那麼，消費這駕馬車就得擔當重任。中國消費對經濟貢獻相比發達國家要落後很多，如美國、日本都在80%以上；即使印度也佔70%。因此，今後消費對經濟的貢獻一定會上升。中國現在消費趨勢很怪，既有消費升級，同時又出現消費降級，這背後原因就是貧富兩極化（香港一樣）。

2018年國內佔總人口60%的中等偏上、中等和中等偏下3個組別的收入之和平均增速為4.4%，恰好只有高收入組收入增速的一半。這說明高收入者的收入增長仍很快，成為消費升級的主要推動者，而佔中國總人口20%的高收入組的人數達到2.8億。因此，如此眾多的高端消費群體在對某些品牌的認可度高度一致的時候，就導致了這類品牌消費品的供不應求。比如茅台、全球高檔品牌及豪華汽車等。

中產收入增長放緩 消費轉型最大障礙

現在面對貿易戰，內部消費變得如此重要，可事實上中國很早就提出經濟轉型的目標就是要靠消費驅動。但是，目前阻礙向消費轉型的最大掣肘是中等收入組的收入增長放緩。如何能增加中低收入階層的收入水平呢？只能通過國民收入二次分配來解決，但難點在於運用稅收手段的效果有限，如減稅降費。

中國經濟轉型 股市也在調整結構

現在股市困難成這樣，小金人覺得大消費板塊和地產板塊還是最安全的。大消費板塊是指與人們生活密切相關的泛消費類行業，如食品飲料、生物醫藥、家電、商貿零售等。消費類公司大多具有業績增長穩定、現金流充裕及盈利波動較小等特徵。中國經濟正步入了消費主導的時代，不管消費增速快慢，消費市場是全球最大的，消費基數也非常可觀，使得消費行業長期投資機會較多，尤其市場領導者。中國的股市就像中國經濟一樣，正在進行結構調整，盡管調整時間多久不好預測，但方向卻是明朗的。

奧陸資本總裁兼投資總監

[蔡金強 奧陸之聲]