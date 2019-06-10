經濟
張兆聰 穩增長百萬倉
下一篇 上一篇

張兆聰﹕短線美股較港股值博

【明報專訊】全球股市5月大跌後開始炒作減息甚至重新QE，歐美股市普漲，中港股市仍反彈乏力。歐美市場的重點是信貸市場能否維持穩定，若成功，則減息應能將股市維持在高位，科技股更有機會進一步向上。中港股市則要看中央開閘放水的力度，是否能抵銷包商銀行事件的持續影響。整體來看，短期美股更值博。

港股反彈乏力，但假期前總算是企穩，藍籌股如騰訊（0700）、港交所（0388）、友邦（1299）等都開始回升，但A股進一步向下，中資金融股也持續偏軟，筆者認為包商銀行被接管是一個重要轉捩點。

中小內銀風險由大行承接

雖然大型銀行無論在資本、存款基礎均處於領導地位，但中小型銀行在中國銀行體系中依然有舉足輕重的作用。佔整個銀行體系總資產比重，由2009年的16.4%，到2018年底達到25.7%，增速遠超平均數。在2013至2017年影子銀行高速發展期，中小銀行總資產年均增速更達到19.8%，遠超行業的13.8%。即使是2018年，中小銀行增速依然達7%，續高於行業的6.8%。可以說，若不是中小銀行的超高速增長，內地近期的M2、社融下滑速度會更快。

正常來說，銀行受到資本充足的限制，不可能維持這種增速，相信背後有很多資產是透過影子銀行來隱藏風險權重。這種方法有兩個前提，一是抵押的資產沒有信用風險，另一是融資能力，而包商銀行被接管正正對這兩個前提都有衝擊。一旦本身是銀行總資產增長動力的中小銀行放緩甚至停滯，整個系統要維持正常增長，便要依靠大型銀行。但大行本身受到資本金限制，很難完全彌補這個缺口。

料中資股反彈再走弱

退一步看，中小銀行本身就是一個計時炸彈。當人行還說包商銀行是個別事件，其實全國無法公布2018年業績的銀行已超過一打，本港上市的錦州銀行（0416）就連核數師也呈辭，中小銀行很可能已出現系統性風險。從建行（0939）託管包商行業務來看，今後方向都是由大行來承接。若如此，這又反過來限制了大銀行的擴張能力。

買微軟新興市場債券ETF

當然，永遠不要低估人行的能力，它可以減息降準、可以修改監管條例如降低資本充足比率要求、甚至收購壞帳以至實行QE。人行已準備減息降準，短期會刺激市場風險胃納，中資股應有條件反彈，只是中小銀行去槓桿之勢已成，社會融資料將減速，反彈過後再度走弱的可能不小。

美股明顯優於中港以至亞洲股市，本周會買入100股微軟，100股新興市場債券ETF（EMB）。

[張兆聰 穩增長百萬倉]

上 / 下一篇新聞

K11 MUSEA8月開業吸親子客 九成已出租 喜茶開千呎新店
K11 MUSEA8月開業吸親子客 九成已出租 喜茶開千呎新店
分析員：商場每年租金收入約10億
分析員：商場每年租金收入約10億
瑰麗酒店每晚房價4300元起 貴過半島
瑰麗酒店每晚房價4300元起 貴過半島
銀保監：明天系金融機構經營穩定
銀保監：明天系金融機構經營穩定
俄天然氣項目 中海油購10%股權
俄天然氣項目 中海油購10%股權
6000億基金舵手Edward Perks：美經濟穩健增長 貿戰影響待觀察
6000億基金舵手Edward Perks：美經濟穩健增長 貿戰影響待觀察
往績回顧﹕普信Julian Cook 上期測中美股轉強
往績回顧﹕普信Julian Cook 上期測中美股轉強
基金暫偏重債券 擬等美股調整始低吸
基金暫偏重債券 擬等美股調整始低吸
傳前員工IPO「放水」 港交所：制度嚴謹 「不當審批」或涉最少30宗
傳前員工IPO「放水」 港交所：制度嚴謹 「不當審批」或涉最少30宗
周黑鴨東莞廠投產 助拓華南市場
周黑鴨東莞廠投產 助拓華南市場
專注產品年輕化 CEO每日試食滷鴨
專注產品年輕化 CEO每日試食滷鴨
佳兆業有信心減債 今年力推深圳「舊改」項目
佳兆業有信心減債 今年力推深圳「舊改」項目
淘寶天貓「618年中慶」 規模媲美雙十一
淘寶天貓「618年中慶」 規模媲美雙十一
環球數據前瞻
環球數據前瞻
金子：大行上調目標 領展購29566
金子：大行上調目標 領展購29566
張兆聰﹕易綱放鴿 利中港股反彈
張兆聰﹕易綱放鴿 利中港股反彈
蔡金強﹕中國自力更生靠消費
蔡金強﹕中國自力更生靠消費
潘啓才﹕股權太集中的標準要清晰
潘啓才﹕股權太集中的標準要清晰
李聲揚﹕低息年代 韓大媽轉戰歐股
李聲揚﹕低息年代 韓大媽轉戰歐股
謝偉銓﹕「甩名」扮「首置」 濫用要打擊
謝偉銓﹕「甩名」扮「首置」 濫用要打擊
陳政生﹕外賣收入勁 美團料重上「水面」
陳政生﹕外賣收入勁 美團料重上「水面」
黃德几﹕恒安優化產品組合 毛利率看升
黃德几﹕恒安優化產品組合 毛利率看升
許繹彬：5G大勢所趨 未來熱炒主題
許繹彬：5G大勢所趨 未來熱炒主題
信用卡迎新優惠快速儲里數 首兩月簽帳1萬元 可兌台北機票
信用卡迎新優惠快速儲里數 首兩月簽帳1萬元 可兌台北機票
陸振輝：內地廉價機票或平過坐高鐵
陸振輝：內地廉價機票或平過坐高鐵
陳增濤：一款性價比高的Pomerol
陳增濤：一款性價比高的Pomerol
謝紹榮：侵侵「一梳蕉外交」或失效
謝紹榮：侵侵「一梳蕉外交」或失效
陸振球﹕中國可跟美國朋友打持久戰
陸振球﹕中國可跟美國朋友打持久戰
力伍﹕平保回購獎勵人才 配合轉型
力伍﹕平保回購獎勵人才 配合轉型
林少陽﹕港樓未來看失業率變化
林少陽﹕港樓未來看失業率變化
技術取勝：港交所250天線有支持
技術取勝：港交所250天線有支持
看圖析市：恒指27950點之下續利淡
看圖析市：恒指27950點之下續利淡
潘迪藍：特朗普破壞全球供應鏈
潘迪藍：特朗普破壞全球供應鏈
蘇沛豐﹕憧憬美減息 置富產業受惠
蘇沛豐﹕憧憬美減息 置富產業受惠
李順威：「相信黨」分段吸A股
李順威：「相信黨」分段吸A股
亞太商業案例比賽 港大奪冠
亞太商業案例比賽 港大奪冠
劉思明﹕港股弱不禁風 小心外圍震盪
劉思明﹕港股弱不禁風 小心外圍震盪
何啟聰：內地發放5G牌 Call中移小米
何啟聰：內地發放5G牌 Call中移小米
港交所逆市強勢 看好Call 18834
港交所逆市強勢 看好Call 18834
聚焦5G概念股 中鐵塔購28917
聚焦5G概念股 中鐵塔購28917
周顯﹕股票世界 個個作大
周顯﹕股票世界 個個作大
何國良﹕市場趨集中 助提高內地啤酒利錢
何國良﹕市場趨集中 助提高內地啤酒利錢
何濼生﹕修例助提高港競爭力
何濼生﹕修例助提高港競爭力
王弼﹕為何墨西哥願出資建圍牆？
王弼﹕為何墨西哥願出資建圍牆？
曾淵滄﹕鮑公去年加息實為今年減息
曾淵滄﹕鮑公去年加息實為今年減息
湯文亮：逃犯條例不過就大鑊
湯文亮：逃犯條例不過就大鑊
陳永傑：居屋及空置稅也是辣招
陳永傑：居屋及空置稅也是辣招
廖偉強：勿忘柳暗花明又一村
廖偉強：勿忘柳暗花明又一村
布少明：美或再減息 樓市「硬淨」
布少明：美或再減息 樓市「硬淨」
李志成：收緊自製首置 勿殃及池魚
李志成：收緊自製首置 勿殃及池魚
郭思治．推介股份：中國海外（0688）
郭思治．推介股份：中國海外（0688）
歐宸銘．推介股份：中軟國際 （0354）
歐宸銘．推介股份：中軟國際 （0354）
李嘉廉．推介股份：金沙中國（1928）
李嘉廉．推介股份：金沙中國（1928）
涂國彬．推介股份：港鐵（0066）
涂國彬．推介股份：港鐵（0066）
盧楚仁：英國料無可避免硬脫歐
盧楚仁：英國料無可避免硬脫歐
龐寶林：鮑威爾Put啟新減息潮？
龐寶林：鮑威爾Put啟新減息潮？
富榮3房估值連續兩月破千萬 錦豐苑按月升近6% 貿易戰無阻居屋估價升勢
富榮3房估值連續兩月破千萬 錦豐苑按月升近6% 貿易戰無阻居屋估價升勢
綠表首置客購天祐苑 一筆過付295萬
綠表首置客購天祐苑 一筆過付295萬
二手居屋半年買賣金額料達150億創新高
二手居屋半年買賣金額料達150億創新高
端午節3天長假一手沽51伙
端午節3天長假一手沽51伙
荔園．流金歲月回歸荔枝角 邱達根：延續簡單快樂
荔園．流金歲月回歸荔枝角 邱達根：延續簡單快樂
瑧樺「樹屋」概念 靜中帶旺
瑧樺「樹屋」概念 靜中帶旺
荃中上月實呎升破1.4萬
荃中上月實呎升破1.4萬
息口趨跌 短期儲蓄保險鎖定收益
息口趨跌 短期儲蓄保險鎖定收益