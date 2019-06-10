張兆聰﹕短線美股較港股值博

港股反彈乏力，但假期前總算是企穩，藍籌股如騰訊（0700）、港交所（0388）、友邦（1299）等都開始回升，但A股進一步向下，中資金融股也持續偏軟，筆者認為包商銀行被接管是一個重要轉捩點。

中小內銀風險由大行承接

雖然大型銀行無論在資本、存款基礎均處於領導地位，但中小型銀行在中國銀行體系中依然有舉足輕重的作用。佔整個銀行體系總資產比重，由2009年的16.4%，到2018年底達到25.7%，增速遠超平均數。在2013至2017年影子銀行高速發展期，中小銀行總資產年均增速更達到19.8%，遠超行業的13.8%。即使是2018年，中小銀行增速依然達7%，續高於行業的6.8%。可以說，若不是中小銀行的超高速增長，內地近期的M2、社融下滑速度會更快。

正常來說，銀行受到資本充足的限制，不可能維持這種增速，相信背後有很多資產是透過影子銀行來隱藏風險權重。這種方法有兩個前提，一是抵押的資產沒有信用風險，另一是融資能力，而包商銀行被接管正正對這兩個前提都有衝擊。一旦本身是銀行總資產增長動力的中小銀行放緩甚至停滯，整個系統要維持正常增長，便要依靠大型銀行。但大行本身受到資本金限制，很難完全彌補這個缺口。

料中資股反彈再走弱

退一步看，中小銀行本身就是一個計時炸彈。當人行還說包商銀行是個別事件，其實全國無法公布2018年業績的銀行已超過一打，本港上市的錦州銀行（0416）就連核數師也呈辭，中小銀行很可能已出現系統性風險。從建行（0939）託管包商行業務來看，今後方向都是由大行來承接。若如此，這又反過來限制了大銀行的擴張能力。

買微軟新興市場債券ETF

當然，永遠不要低估人行的能力，它可以減息降準、可以修改監管條例如降低資本充足比率要求、甚至收購壞帳以至實行QE。人行已準備減息降準，短期會刺激市場風險胃納，中資股應有條件反彈，只是中小銀行去槓桿之勢已成，社會融資料將減速，反彈過後再度走弱的可能不小。

美股明顯優於中港以至亞洲股市，本周會買入100股微軟，100股新興市場債券ETF（EMB）。

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