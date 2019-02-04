淘寶天貓「618年中慶」 規模媲美雙十一

港市場推本地退貨 涵蓋逾百萬件商品

陳子堅提到，淘寶及天貓不斷為香港市場提升其服務能力，包括近期推出了「一單直送」、「本地退貨」等服務。他提到，現時平台上95%的商品均可提供直送到香港，物流速度較官方集運節省一半時間，平均3至5日便可送到。

平台在上月底亦調低運費的門檻，由首重1公斤收費9元（人民幣‧下同），改為首0.5公斤收費6元，其後每0.5公斤收費維持3元。在今年的618年中慶期間，天貓全球官方及天貓超市將提供全店包郵直送香港的優惠。

陳子堅表示，現時本地退貨功能已涵蓋過百萬件商品，今年預計會將翻一倍，改善香港買家難以退貨的問題。同時，集團今年將在香港增設數百個自提點，更便利香港買家。

618預售銷售額增幅高於去年雙十一

淘寶天貓618年中慶將維持18日，6月1至2日為預售期，正式開賣日為6月16至18日。陳子堅表示，平台設逾千元的購物津貼作「每300元減30元」等優惠，16日開賣當天首兩小時下單可獲「最多、最勁」的優惠，且可獲「今日買明日到」的送貨保證。他表示，是次618年中慶的首兩日預售銷售額增幅，已高於去年雙十一的當日銷售增幅，反映銷情理想。