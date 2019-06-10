佳兆業有信心減債 今年力推深圳「舊改」項目

增合作開發項目 減前期投入資金

郭英成曾表示，「舊城改造」項目的周轉期為5年，一旦投入就會形成負債，而佳兆業作為內房的「舊改」龍頭，會造成較行業為高的負債率。劉富强解釋，從另一角度來看，舊改項目的土地成本較同樣地段的「招拍掛」土地為低，但按會計準則，這些舊改土地按成本入帳時，其價值以遠低於招拍掛土地按市值入帳，這也使得集團土儲價值被嚴重低估，變相形成負債很高的印象。

高息新債回購舊債 稱改善債務結構

劉富强指出，要達到減債目標，一方面會增加項目的合作開發，減少集團前期資金投入。佳兆業上月底宣布與另一內房陽光城戰略合作，共同發展大灣區項目；此外集團亦提升銷售力度，加快回款以償債；同時積極拓展境內外融資渠道，降低融資成本。

今年以來，佳兆業已獲批90億元的境內ABS（資產抵押證券）額度，目前已發行11億元，票息5.5厘至7厘；另發行了3批境外美元債，合計規模11.5億元，其中2.5億元用作提前贖回舊債，但從息率計，佳兆業以約11厘息的新債回購僅約8厘息的舊債。劉富强稱，考慮到只是2.5億美元規模的3厘息差，而回購可使短期到期的債務規模更可控，整體來看是改善了債務結構。

佳兆業在大灣區土儲是一眾內房中數一數二，其舊改項目之豐富也令其得到內房「舊改之王」稱號。行政總裁麥帆表示，預計今年上半年大灣區新增可售資源貨值達到600億元。另據公司介紹，除了上月底已開始銷售的鹽田區大型舊改鹽田佳兆業城市廣場之外，預計今年下半年還會推出兩個舊改項目，分別是平湖佳兆業廣場和佳兆業未來城最新一期，至於集團首個文旅地產項目金沙灣國際樂園，亦預期於下半年推出。