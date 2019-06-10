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周黑鴨東莞廠投產 助拓華南市場

【明報專訊】內地食品生產商周黑鴨（1458）創辦人兼行政總裁周富裕表示，由於集團產品生產性質，過去較少在華南開店，惟隨着東莞工廠投產，希望未來有助拓展華南地區。周黑鴨早前曾遭沽空機構狙擊，周富裕稱已向股東作詳盡解釋，作出有效回應，公司股價亦已回復舊觀，形容對方數據及陳述性誤導「可笑」。

周富裕表示，現時最熱賣、氣調包裝（充氣並作保鮮處理）滷鴨保存期只有5天，工廠位置與門店距離不能太遙遠。據了解，集團東莞工廠會分階段開通生產線，年底前會有3條生產線設產，工廠設計總產量為6條生產線，新工廠投資額約3億元人民幣。同時集團已完成拓展武漢工廠，足以應付華中地區需求，河北工廠亦於去年4月投產，供貨到華北地區，集團計劃於2020年底前在四川成都及江蘇南通建設新廠，以拓展西南及華東地區。

今年新店目標150至250間

周富裕表示，除了自營店，集團計劃與合作方開設加盟店，對方提供物業資源、店內裝修，集團則輸出品牌、管理及系統等，今年會在西北市場開設十多間加盟店，周補充，今年新店目標是150至250間。

對於內地食品原材料價格有所上揚，周富裕透露，年初至今，鴨部件成本錄得個位數增長。他認為，整個食品行業均見結構性調整，例如出現消費升級、原材料波動等，上述因素並非單一企業可以逆轉，現時集團有戰略儲備原材料，同時與供應商合作，盡量縮短供應鏈過程，例如邀請供應商直接供貨到集團旗下倉儲，避免額外存放到物流服務商的倉庫，藉此減輕成本壓力。

「辣不等於不健康」

另外內地消費升級下，消費者開始追求綠色、健康及安全的食物，對於周黑鴨會否作內部調整，以迎接潮流，周笑言，辣不等於不健康，再三保證旗下產品十分安全，「鮑魚、魚翅吃得多也不好，（我們的）產品適度是健康的」。他又稱，集團工廠生產水平媲美日本、美國，不存在轉型需要。

不排除日後在港開店

近年周黑鴨老對手「絕味」已進軍香港，問及周黑鴨在香港開店計劃，周表示，集團有與香港超市華潤合作，售賣真空包裝的滷鴨，日後不排除在香港開店，現時會先發展內地市場，但日後不排除東莞工廠將供貨到香港，另外周黑鴨計劃發展澳洲及新西蘭地區。

相關字詞﹕滷鴨 內地消費 周黑鴨 周富裕 沽空機構 東莞

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