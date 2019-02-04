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傳前員工IPO「放水」 港交所：制度嚴謹 「不當審批」或涉最少30宗

【明報專訊】本地傳媒報道，一名負責公司上市審批申請的港交所（0388）前員工，聯同保薦人及律師行於過程中涉「不當審批」，協助不完全符合上市要求的公司通過新股審批，涉及超過30宗上市申請，據市場消息指，港交所已接獲投訴並展開內部調查，發言人則稱不評論個別員工事宜。

明報記者 陳子凌

據《蘋果日報》引述消息報道，港交所在接獲相關投訴後展開內部調查，發現「不當審批」已維持一段長時間，涉及最少30宗上市申請，部分已經因此成功上市。港交所更已召開最高層會議商討事件，並已經將懷疑涉及事件的兩家律師行及最少3家保薦人列入監察名單；至於被指「放水」的港交所高層已離職。

港交所傳已內部調查 召開最高層會議

港交所發言人回覆事件時表示，不評論個別員工事宜，重申港交所是受到嚴格監管的上市機構，有嚴謹的內部準則和制度，高度誠信和卓越企業文化是業務核心要求。

初審避問關鍵事項 上市申請更易通過

根據目前香港上市機制，主板及GEM（前稱創業板）上市申請流程大致相同，均需經上市部審批，其中最大分別是GEM毋須接受上市委員會聆訊（見圖）。有熟悉上市流程的消息人士透露，上市審批部門主要分成兩組，處理不同的上市申請，小組審閱文件後會發出回覆，主要是就一些問題向申請者提出詢問，在獲得圓滿答覆後，主板上市申請會交上市委員會作進一步審批，而GEM上市申請則會直接「過關」。

據消息人士稱，是次問題的核心可能是在上市部審批的答問過程，假如小組提出的問題避開敏感和關鍵事項，即使是需要上市委員會審批的主板上市申請，由於大部分是基於初審意見文件進行，同樣有可能會令未符合上市要求的申請者獲得通過；同時雖然審批部門分成兩組，但因應小組手上待處理申請個案太多，可能令新申請個案可交予特定團隊處理，導致有可乘之機亦未可知。

最少2律師行3保薦人列監察名單

另據《蘋果日報》報道，被列入監察名單的保薦人，其中兩間為近5年成立的中小型金融機構，主要活躍於新股市場，近2年所保薦成功在主板及創業板上市的客戶涉及中港及東南亞中小企，每隻新股IPO規模多數不超過2億元，主要為建築股及餐飲股。另一家持有6號牌（就機構融資提供意見）逾10年，也曾在早年保薦多隻新股上市。

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