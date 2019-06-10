基金暫偏重債券 擬等美股調整始低吸

富蘭克林入息基金自1948年8月成立以來，過去逾70年能夠每年平均取得10.14%回報，並且持續向投資者派息，過去10年每年平均回報更達10.7%，在晨星所統計的同類基金中屬表現最佳的4%，其中一個原因是基金經理擅長因應美國經濟周期處於不同階段靈活作出股債比例分配，例如在2009年6月美國經濟低迷時，該基金總資產中68%屬債券，重視保本；2013年底美國經濟增長開始加快時，該基金持有63%股票或可換股證券，增加風險敞口；值得注意的是，該基金去年3月又開始增持債券，目前佔比逾50%（圖），因為Perks認為市場風險正在增加，需要加強防守。

Perks在是次專訪中透露，富蘭克林入息基金在12個月前並沒有持有任何美國國債，但過去1年則慢慢增持。美國國債在今年4月底佔該基金總資產的比例為8.12%（表），而隨着過去一個多月債息下跌、債價上升，有關比例已增至近10%。

美經濟若轉弱 美股將調整

雖然Perks成功捕捉近日中美貿易戰升溫資金避險轉買美國國債的賺錢機會，但他坦言，美國10年期國債孳息率現已回落至2.1厘以下，不算特別吸引，旗下基金目前不會加碼買美國國債：「假如你過去幾個月沒有買美國國債，可能已錯過相關的賺錢機會，那就是說，我們預期貿易戰不會進一步明顯升溫，美國經濟不會步入衰退，反之一旦出現這種情况，美國國債才是很吸引的投資」。

雖然Perks不預期中美貿易戰形勢急劇惡化，但他認為，以美國落實向中國徵收的關稅規模，可能已足以令美國在未來幾個月企業盈利及消費市道轉弱，這樣的話，美股可能出現夏季調整，故他會留意屆時是否有機會適量減持美債鎖定利潤，套現資金低吸美股或高息債。

買微軟3年倍賺 現轉吼換股債

Perks強調，選對上市公司後，適時投資其證券也十分重要。他解釋，目前富蘭克林入息基金同時持有摩根大通的股票、債券及可換股債券，在該美國大型銀行的不同資本結構中尋找合適投資機會；另外，該基金在2016年以每股50美元至60美元買入微軟，過去3年該股股價倍升勁賺後，近日已轉為投資微軟的可換股債券，放棄部分微軟股價潛在升幅以換取較高息率回報。

值得一提的是，富蘭克林鄧普頓副總裁Jonathan Curtis早於《Money Monday》第56期（2016年7月11日出版）封面故事已因應雲計算業務增長強勁而看好微軟，可見該行在把握美國科技股投資機會方面的確頗有心得，而推介往績亦十分理想。

美消費需求穩增 看好醫療石油股

至於目前美國有何資產可以提供穩定的高息回報？Perks認為可留意美國醫療股。他解釋，上任總統奧巴馬大幅增加醫療開支後，目前正在角逐明年總統競選資格的多名民主黨人均主張繼續這樣做，而隨着美國人口老化增加醫療需求，該行業亦有不少投資機會，例如美國醫院所發行的債券便提供理想回報。另外，Perks亦看好美國經濟及消費增長為石油帶來的需求，料油價難以大跌，加上行業併購持續，故該板塊亦有不少尋寶機會。

富蘭克林入息基金10大投資之中，Community Health Systems及Tenet Healthcare Corp屬醫療股，Chesapeake Energy Corp及Weatherford International則是石油相關企業。該基金旗下投資組合現有5.5厘至6厘息率回報。

[封面故事]