6000億基金舵手Edward Perks：美經濟穩健增長 貿戰影響待觀察

明報記者 葉創成

國家主席習近平上周五在俄羅斯出席一個論壇時表示：「我們和美國雖然現在有一些貿易摩擦，但中國和美國現在已經是你中有我，我中有你。我也很難設想中美全部割裂開。我想，那種情况不僅我不願意看到的，我們的美國朋友也不會希望看到。我的朋友特朗普總統，我相信他也不願意看到。」

美國貿易代表辦公室同樣在上周五發布通知，指將部分中國貨品關稅稅率，由10%提高至25%的措施，由原訂本月1日延後至15日才實施，美國同日亦與墨西哥達成協議，美方決定無限期暫停向墨西哥進口貨開徵關稅，可見由美國向貿易伙伴發動的貿易戰有降溫迹象，當天美股三大指數道指、標指及納指均上升逾1%，全周更分別勁升4.7%、4.4%及3.9%，表現強勁。港股上周五因為端午節公眾假期休市，上周一至周四恒指則受惠美股回升而靠穩，全周累升64點或0.23%，在「五窮月」連跌4周後，踏入6月終於出現新景象。

美經濟去年增長優於中長期均值

中美對峙如何發展，是主宰港股後市的關鍵因素。今期接受專訪的Edward Perks，其管理的「富蘭克林入息基金」目前資產值超過750億美元（近6000億港元），主要投資美國股債，可因應經濟及市况變化靈活調控股債比例，自1948年成立以來平均每年回報達10.14%，Perks於2002年接手管理該基金至今亦延續佳績。Perks上周一來港拜訪客戶，並且接受《Money Monday》專訪，分享他對美國經濟前景、中美貿易發展，最新資產配置的看法。

Perks指出，去年全球經濟按年僅增長3.6%，較此前18年（2000年至2017年）平均增長3.9%減慢，而去年美國經濟增長達2.9%，較此前18年平均增長2%加快，正正由於美國經濟增長趨勢相對理想，可解釋為何去年美股表現在全球股市中相對較佳。

美企業盈利佔GDP比率高企

美國今年首季按年經濟增長達3.1%，延續去年強勢，雖然隨着中美貿易戰上月再次升溫影響美國企業及消費者信心，市場預期今年餘下時間將為美國經濟帶來挑戰，惟Perks引述國際貨幣基金組織預測，今年美國經濟增長仍可達2.3%，明年則增長1.9%，故即使今明年經濟增長略為放緩，但仍處平均值之上。

至於美國經濟增長動力何在呢？Perks分析，美國上月失業率跌至3.6%，低於上次經濟擴張周期頂部2007年的低位，屬近50年來新低（圖1），消費者信心處於逾12年高位（圖2），料消費增長可以引領當地經濟穩步擴張。他續說，自從2000年以來，美國工人生產力的增長高於薪酬增長（圖3），而近年美國企業盈利佔GDP的比率繼續處於高位，對美股均屬正面。

債息倒掛屬QE後遺症 非預示衰退

近月美國10年期國債孳息率顯著向下，上周收報2.08厘，曾低於短債息率，令市場擔心出現「孳息率曲線倒掛」（inverted yield curve）的衰退徵兆，Perks並不同意以此指標預測美國經濟表現。他解釋，目前美國10年期國債孳息率處於低位，是過去逾10年聯儲局量寬（QE）政策所致，因為即使當局在2015年以來已加息9次共2.25厘，而且2017年10月開始縮表，但貨幣政策仍未回復正常，故不應該簡單以現階段的孳息率曲線與過去的情况比較。

事實上，雖然美國近年失業率持續下降，惟通脹卻繼續保持在低位，即在1958年發表的經濟學理論菲利浦斯曲線（Phillips Curve，統計1861至1957年的英國數據，顯示期內失業率下降會令通脹上升，相反亦然）已經失效，可見量寬確實已改變了一些過去經濟參數之間的關係。

須觀望下半年數據 暫無減息必要

美國總統特朗普於2017年上任以來已多次要求聯儲局減息，而聯儲局主席鮑威爾上周二表示對放寬貨幣政策持開放態度，市場預期美息今年餘下時間亦會下調兩次，但Perks相信聯儲局暫時沒有減息的必要：「去年10月市場還預期聯儲局今年加息3次，但目前卻預期掉頭減息，可見市場情緒轉變之快，而美國10年期國債孳息因此也出現明顯回落，而我相信只要該息率在低位找到支持，也意味美國經濟可以承受現時的息率。事實上，假如聯儲局真要減息的話，需要有更強的理據支持，例如經濟增長及勞工市場轉弱，但目前這些情况全部未發生。」

倘悉數向華產品徵稅 對美經濟挑戰大

Perks強調，中美貿易戰如何發展，的確是美國經濟今年餘下時間以至明年面對的最大變數，原因是美國向中國產品加徵關稅對當地企業投資及居民消費所帶來的影響，在未來幾個月便會開始浮現，需要密切觀察。Perks認為，目前當然要留意中美元首本月底在日本大阪二十國集團（G20）峰會會面談判成果，雖然難預測屆時特朗普會否撤銷已向2500億美元中國產品加徵的25%關稅，但相信徵稅不會加碼至餘下逾3000億美元的中國產品，因為此舉會令美國經濟、中國經濟以至全球經濟面對真正重大的挑戰，不利特朗普在2020年總統大選中爭取連任。

另外，Perks分析，面對貿易戰的衝擊，中國政府今年以來已重新啟動寬鬆貨幣政策，信貸增長觸底回升（圖4），成效如何亦有待觀察，因為中國經濟增長對全球經濟的拉動愈來愈重要，而全球經濟表現也會影響美國經濟。

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