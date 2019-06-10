銀保監：明天系金融機構經營穩定

指下一步適時啟動清產核資

銀保監又稱，金融管理部門高度重視明天集團風險處置工作，經過調整結構、瘦身轉型，明天集團的整體風險已從發散轉為收斂。截至目前，明天集團已將持有濰坊銀行、泰安銀行、中江信託等十多家金融機構的股權向新投資者轉讓，並由新股東經營管理，各項業務經營正常。此外，明天集團相關企業持有部分股份的哈爾濱銀行也業務正常，經營穩定，該集團持有股權的其他金融機構，目前經營狀態也保持穩定。

重申中小銀行運行平穩

銀保監重申，目前中小銀行運行平穩，流動性較為充足，總體風險完全可控，少數中小銀行未按時披露年報屬於特殊情况，已按規定向監管部門進行報告。

銀保監又稱，市場上確有一些關於中小銀行的不實傳言，也發現有個別機構的行為擾亂了正常市場秩序，金融管理部門已及時予以糾正。

人行：藉貨幣政策保持流動性

另外，人行官網公布，近日金融委辦公室召開會議，研究維護同業業務穩定工作，包括國開行、6家大型國有商業銀行、12家股份制銀行，以及北京銀行、上海銀行、江蘇銀行等參加會議。人行、銀保監、中證監在會上強調，將繼續支持中小銀行健康發展，密切監測市場運行情况，嚴肅查處擾亂市場秩序的行為。人行將運用多種貨幣政策工具，保持金融市場流動性合理充裕，並對中小銀行提供定向流動性支持。