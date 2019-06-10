分析員：商場每年租金收入約10億

星展銀行（香港）研究部香港房地產業分析師丘卓文表示，據了解Victoria Dockside商場部分每方呎租金介乎110至130元，平均為120元。若該商場全面租出，料可為新世界帶來9億至10億元租金貢獻。由於該項目早已經在新世界的股價反映出來，若商場如期8月份開業，或為新世界帶來新消息，為估值帶來幫助。

不過，丘亦稱，由於Victoria Dockside的商場租戶組合，與區內其他商場有別，因此其租務表現難以和其他區內商場直接比較。

海通：整個項目5年後料貢獻25億

另據海通早前發表報告，該行在月初與新世界管理層會面，K11 MUSEA已租出九成面積，並預期在2022至2023財政年度，Victoria Dockside可貢獻約20億至25億元租金收入，相比新世界在2018年度總租金收入只有31億元，Victoria Dockside將可提供可觀的收益貢獻。