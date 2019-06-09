5G商用提前 旨在救華為？

聯想到近日中美貿易戰呈膠着狀態，中國相繼打出稀土、不可靠實體清單等「核威懾」，5G也未見得不是一種震懾手段，即：可打，可不打，視情况而定。

5G設備市佔率 三星首季超華為

近日一項調查顯示，2019年第一季，三星電子的5G設備在全球市佔率達37％，已遠超華為的28％，成為全球第一。這是三星電子首次在全球行動電訊設備市場中佔據首位。

三星在5G設備的市佔率之所以能快速成長，三星除了拿下三家韓國運營商的訂單外，還得到Verizon，AT＆T和Sprint等美國主要5G運營商的5G設備訂單，同時歐洲市場的合作機會也變多。

眼下，華為還面臨美國及其盟友的圍追堵截。將華為列入「實體清單」，不允許向華為出口軟硬件和服務，包括高通、英特爾、谷歌等。儘管華為自備了部分核心芯片，但在全球化的今天，華為不可能自備所有的元器件。而一件電子產品，缺一個器件也無法造成。正如任正非所說，「華為實際上現在就是這個樣子，已經被打得千瘡百孔了」。

內地市場大 足夠支持華為中興

2019年，正是全球5G商用元年。全球各地運營商相繼啟動5G網絡建設。現在，已經有韓國、美國、瑞士建設了5G網絡。中國發放了5G牌照。GSMA預計，年底會有29個市場啟動5G。在全球5G啟動的關鍵時刻，美國到處游說不允許其他國家使用華為的5G設備。如果此時華為不能及時獲得足夠訂單，就會延緩華為的技術進步，延緩華為對技術佈局的投資。所以，中國內地此時啟動巨大的5G市場，對華為來說，是雪中送炭。

首先，中國擁有全球最大的移動通訊市場。僅中國移動（0941），就擁有342萬個4G基站。中國電訊市場一直是開放的，但在眼下啟動5G市場，無疑是對華為、中興（0763）的巨大支持。

巨大的電訊市場，還意味着對產業鏈的話語權。例如在4G時代，中國上馬TD-LTE的4G技術模式，而歐洲是FDD-LTE，但中國巨大的市場也助推願意加入TD-LTE的華為成為全球最大電訊設備商，中興成為最大設備商之一。並且，在中國移動推動下，該標準走向海外。

確保5G產業鏈話語權

其次，中國在5G時代的確實現技術領先。正如官方所說，在5G技術、標準、產業初步建立競爭優勢。中國企業提出的靈活系統設計、極化碼、大規模天線和新型網絡架構等關鍵技術已成為國際標準的重點內容。截至2019年5月，在全球20多家企業的5G標準必要專利聲明中，中國企業佔比超過30%，位居首位。僅以華為而言，持有2750項5G專利。德國專利數據公司IPlytics發布最新5G專利報告顯示，截至2019年4月，中國企業申請的5G通訊系統SEPs（標準關鍵專利）件數佔全球34%，居全球第一。其中，華為擁有15%的SEPs，為世界5G專利龍頭。

中國此時啟動5G市場，能為中國5G技術和產品的落地保駕護航。目前，5G網絡建設已可以正式啟動，相關招標採購即將開始。中國將如何打5G牌，相信還取決於中美貿易戰發展的具體情况。

[馮其十 神州新形勢]