嘉匯1房1150萬售雙破頂 實呎33046元啟德新高

樓市未受中美貿易戰陰霾影響，新盤貨尾以高價售出。據嘉匯成交紀錄冊資料顯示，嘉匯8座35樓E室，實用面積348方呎，1房間隔，以1,150萬元售出，實呎33,046元，成交價及實呎均創啟德標準1房戶新高紀錄。資料顯示，對上啟德標準1房千萬元成交同樣來自嘉匯，為1座23樓G室，實用372方呎，同屬標準1房戶，於今年2月以1041.8萬元售出，實呎28,005萬元，以實呎而言，新成交1房戶較舊紀錄高18%。

除創標準1房戶新高價紀錄外，上述成交同時打破同區建灝天寰於去年4月售出1房特色戶的高價紀錄，該單位為星寰匯2座地下C室，實用面積366方呎，連205呎花園，以1,105.32萬元售出，實呎3.02萬元。

藍塘傲逾億售2幢洋房

另新地（0016）旗下筲箕灣形薈，2座低層A室，屬實用523方呎2房，連134呎平台，以1315.6萬元售出，實呎25155元。而麗新（0488）及帝國集團合作發展將軍澳藍塘傲，於日前售出2幢洋房，分別為22及25號洋房，實呎分別2229及2244方呎，成交價5,300萬及5,600萬元，實呎分別為25,123及23,619元。

君傲灣兩房零議價842萬售

此外，將軍澳日出康城7B期GRAND MONTARA快將開售，發展商明言加價推售，部分二手物業買家加快入市步伐。美聯物業營業經理林志堅表示，將軍澳君傲灣一個2房戶，在零議價下易手，該單位為2座極高層K室，實用面積506方呎，原業主於今年4月以842萬元放售，及至5月MONTARA熱賣，業主隨即加價近4%至875萬元，近日在零議價下易手，折合實呎17,292元。據悉，原業主於2006年11月以265萬元向發展商一手購入，持貨12年，帳面獲利610萬元，物業升值逾2.3倍。

明報記者 甘潔瑩