美去年加徵關稅 每家庭開支增414美元

非關稅國產品 也齊齊加價

美國智庫戰略與國際研究中心（CSIS）高級顧問賴因施（William Reinsch）解釋，由於多數消費者會一併購買洗衣機和乾衣機，因此外國製造商把它們雙雙漲價，利用乾衣機承擔部分關稅的影響。至於未受關稅影響的美國本土洗衣機製造商也加入漲價行列，說明了保護主義的作用，就是允許本土生產商提高價格，賺取更多利潤，抵消以往進口貨對其造成的損失。

不同貨品的供需情况各有不同，因此對外國製造商、美國進口商及美國消費者的影響亦各有差異。若某貨品主要由少數國家，或少數外國廠商提供，那麼出口方會有較大議價能力，令美國進口商及消費者承擔大部分關稅。紐約聯儲銀行、哥倫比亞大學和普林斯頓大學的研究指出，關稅迄今主要由美國進口商和消費者埋單。不過美國通脹目前仍相對穩定。三藩市聯儲銀行行長戴利（Mary Daly）稱，通脹尚未加劇的部分原因，是企業仍未將大部分成本轉嫁消費者。

不過紐約聯儲銀行估計，去年加徵的關稅，已令美國每個家庭平均額外增加414美元的開支。紐約聯儲銀行估計，若美國政府繼續向中國加徵關稅，今年美國每戶的關稅開支將增至831美元。

美徵25％關稅 中國貨料減50％

關稅的長遠影響，需考慮到價格變化後，進口商的採購及消費者的選擇有何改變，這對經濟增長尤為重要。研究機構牛津經濟研究院（Oxford Economics）的報告指出，被美國加徵25％關稅的中國貨品，進口量估計會下降50％。普遍分析認為，美國對出口的依賴低於中國和墨西哥，令美國所承受的影響相對較小。不過瑞士聖加侖大學（University of St. Gallen）的學者萊格（Stefan Legge）稱，關稅相當於稅收，純粹從經濟角度來看，潛在的負面影響很多，因此關稅幾乎不應是用來實現目標的政策選項，問題在於特朗普政府是否認為美國商界和消費者所付的代價，是其換取政治勝利的「必要犧牲」。

[企業地球村]