特朗普擴戰線 美勢陷衰退 瑞銀：同時向華墨開弓 經濟將轉弱

資料來源：CNBC、CBS、《紐約時報》

美國擺出一副有恃無恐的姿態，以關稅作籌碼向其兩大貿易伙伴施壓，某程度是因為貿易對美國GDP的貢獻不大。根據世銀估計，美國的出口和進口活動僅為其GDP貢獻27%，全球只有7個國家的比例比美國低，但它們都不是美國這類工業強國。不過若把美國與墨西哥、加拿大和中國這三大貿易伙伴國的貿易量加起來，將相當於美國的全球貿易量45%。倘美國向中國和墨西哥同時開刀，後果不容小覷。瑞銀估計，若美國對所有中國進口產品徵收25％關稅，將使美國2020年的GDP增長率下調1個百分點。美國去年GDP增長2.9％，這意味今年增長可能顯著轉弱。瑞信更警告，倘美國同時向中國及墨西哥貨品徵收25％關稅，美國可能會陷入2009年以來的首次經濟衰退。

美墨供應鏈千絲萬縷 汽車業打擊最大

美國前總統奧巴馬在位時的經濟顧問委員會主席弗曼（Jason Furman）稱，若向中國和墨西哥所有貨品加徵關稅，將真正見到貿易戰對就業及GDP等的影響。不過他質疑新關稅會使美國陷入衰退的預測，但承認這些關稅措施「肯定推動形勢朝經濟衰退的方向發展」。

對中國和墨西哥加徵的新關稅，金額每年可達1900億美元。汽車業可能是最受打擊的行業之一。目前美國車廠售賣的汽車，有17%來自墨西哥。即使美國向所有墨西哥貨品僅徵5%的關稅，也會造成嚴重影響。由於美、墨兩國的汽車零件供應商關係千絲萬縷，汽車零件在生產過程中，可能需要跨越兩國邊境多達8次。若每次過境被徵收5％關稅，對兩國汽車業將造成重大損失。

墨方﹕經濟變差 非法移民恐惡化

墨西哥官員警告，更多關稅可能會令非法移民問題加劇，因為關稅可能為墨西哥帶來更多經濟問題和失業，促使更多人偷渡美國。對於美國家庭來說，更多關稅意味汽車、電子產品、食品等消費品的價格將會上漲。

美國智庫稅務基金會（Tax Foundation）估計，計及美國政府早前減稅的好處，以及其所有關稅威脅的影響，美國納稅人當中收入最低的五分之一人，相當於被追加了1.1％的稅。中間的五分之一人，相當於被追加0.3％的稅。中上階層則失去減稅的好處。只有收入為最高5％的人士，在平衡了減稅和關稅的影響後，仍享有相當於超過1％的減稅福利。

向墨徵5%關稅 美將失逾40萬職位

稅務基金會又指出，即使美國政府最終未向歐盟、日本等加徵汽車關稅，而僅向中國和墨西哥所有貨品徵稅，也相當於向最貧窮的美國人加稅，中產納稅人則會失去全部減稅的好處，只有富人繼續享受淨減稅。根據稅務基金會的模型，新關稅幾乎抵消減稅所帶來的聯邦收入損失，預計明年可為政府帶來約2000億美元收入，抵消了減稅的2300億美元成本。

顧問機構Perryman Group估計，若墨西哥貨品被加徵5%關稅，恐導致全美逾40萬個職位流失。不過金融服務集團PNC指出，上述研究未計算聯儲局潛在減息可創造的職位，40萬個職位僅相當於今年兩個月的職位增長數字，認為市場毋須過慮。CME Group的利率期貨數據顯示，交易員預期今年底前減息兩次或以上的概率達八成以上。

明報記者 黃展翹

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