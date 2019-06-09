內地科創板自律委建議經紀佣金設限

據內地多家網媒報道，科創板自律委於2019年度第三次工作會議上，討論及研究促進科創板開板初期平穩發行的措施，包括加強投資者報價約束、簡化發行上市操作、合理確定新股配售經紀佣金標準等。

配股對象帳戶門檻6000萬

科創板自律委員會近日發布《上海證券交易所科創板股票公開發行自律委員會促進科創板初期企業平穩發行行業倡導建議》，建議對戰略投資者和網下投資者收取的經紀佣金費率，由承銷商在0.08%至0.5%之間內自主確定，推動形成行業慣例，避免惡性競爭。

另外會議建議，除科創主題封閉運作基金與封閉運作戰略配售基金外，其他網下投資者及其管理的配售對象，帳戶持有市值門檻不低於6000萬元。

配售時安排不低於網下發行股票數量70%，優先分發予6類中長線資金對象；建議通過搖號抽籤方式，抽取6類中長線資金對象中10%的帳戶，承諾上市之日起鎖定6個月，即設6個月禁售期。