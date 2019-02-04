減息在望 美股一周彈近5% 港股ADR漲263點 分析料短暫利好

明報記者 歐陽偉昉

中美貿易戰增加美國經濟不明朗因素，上周多名聯儲局官員對利息走勢的取態轉鴿（見表1）。按聯邦基金利率期貨價格計算，聯儲局在7月30日召開的議息會議宣布減息的機會升至83.4%，比上周五增加35.6個百分點（見圖1）。

另外，市場預期至今年底累計減息達0.75厘的機會率，比上周五增加10.8個百分點至37.3%，比年內減息兩次的三成機率更高。貝萊德報告預期，因為全球貿易衝突和就業市場降溫，為聯儲局在未來1年提供放寬利率的機會，未來數個月或減息0.25厘至0.5厘。

美匯指數急跌至96.6點

受經濟放緩和減息預期影響，美匯指數昨日自97點急跌至96.6點，全日反覆向下收報96.56點，下跌0.49%，全周計更跌達1.2%，不過人民銀行行長易綱上周五表示，人民幣匯率並無特定重要水平，被視為不再守住7算關口，離岸人民幣曾跌穿6.96，收市跌幅收窄報6.9435，跌0.24%。

黃耀宗：恒指表現料較國指佳

美國暫停對墨西哥加徵關稅，亦改善市場氣氛。美股三大指數上升，道指上升1.02%，報25,983點，標普500指數上升1.05%，報2,873點，納指上升1.66%，報7,742點。 全周計，道指上升4.71%，標普500指數上升4.41%，為去年11月底後最大的單周漲幅，納指則升3.88%。

星展：易綱言論 為人幣下跌做準備

ADR港股比例指數報27,228點，比本港收市上升263點或0.97%。受國際油價上升刺激，中海油（0883）折合港元報12.58元，比港收市升3.41%。匯控（0005）和友邦（1299）分別折合報65.03港元和75.11港元，比本港收市高1.14%和1.1%。利達LW A.M.基金經理黃耀宗認為，短期內市場雖視減息為好消息，不過過去數次實際減息時，市場轉而關注經濟轉壞導致減息，美股下跌屆時拖累港股表現。因美元下跌但人民幣無力反彈，他認為下周恒指表現會較國指為佳。

星展香港高級經濟師周洪禮認為，即使美國減息令美元下跌，人民幣匯率仍主要視乎貿易戰發展。關稅影響中國出口減少人民幣需求，中國經濟下行速度加快，匯率調整可發揮自動穩定器作用，近期周小川和易綱和兩任人行行長向市場發表的言論，已在為人民幣進一步下跌作準備。星展預期，下季和年底人民幣匯率分別跌至7和6.95。