漾日居呎價37267元 屋苑新高

中原首席分區營業經理楊文傑表示，鰂魚涌康怡花園A座中層1室，實用710方呎，新近以1468萬元售出，呎價20676元，屬今年屋苑成交呎價新高，原業主於2015年以944萬元購入上址，現轉手帳面賺約524萬元，升值約55%。

居屋物業亦錄新高成交，中原高級分行經理朱偉雄透露，青衣居屋青宏苑A座低層1室，實用面積650方呎，剛獲綠表客以723萬元承接，呎價11,123元，創屋苑綠表成交價新高，原業主於2001年以136.3萬元購入上址，現賺586.7萬元或4.3倍；另外，世紀21聯誠謝寶昭表示，藍田居屋康田苑A座中層2室，實用面積550方呎，新近以778萬元成交，創屋苑售價新高，呎價14,145元。

投資者禁售期一過沽半島豪庭

另外，個別投資者亦趁價高減持物業，市場消息稱，紅磡半島豪庭1座低層F室，實用649方呎，新近以1,180萬元易手，呎價18,182元，原業主於區內持有多個物業，並在2016年2月以805萬購入上述單位，現剛過3年額印禁售期，即套現離場，帳面賺375萬元或約46.6%，該投資者近兩個月已沽出區內4個單位，涉資近4,400萬元。