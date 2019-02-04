GRAND MONTARA月底推 擬加價8% 兩三房大單位為主 涉504伙

明報記者 歐陽慧恩

會德豐地產常務董事黃光耀表示，GRAND MONTARA提供504伙，涵蓋1房至3房戶，其中3房戶佔整體逾五成，另設平台特色戶及頂層平台特色戶，單位面積及間隔與同系日出康城MONTARA類近，1房實用面積約300餘方呎，2房實用約400至500餘方呎，3房實用則約700至800餘方呎，加上MONTARA上月初開售市場反應理想，黃光耀料GRAND MONTARA有5%至8%加價空間，並將為3房單位買家提供特定付款方法，詳情稍後公布。至於樓書和示範單位都會在預售樓花同意書生效後推出，即項目將於月底前正式推售。至於MONTARA的平均呎價約為1.5萬元。

另外，同系日出康城第9B、9C期及觀塘茜發道項目，黃光耀表示只是入紙申請預售樓花的階段，預料今年底或明年初才會推出。

料屯門本月3盤開售

不過，連同GRAND MONTAR在內，市場上有機會於本月推售的一手新盤已達7個，其中又以恒大（3333）屯門掃管笏項目最為矚目，共提供1982個單位，市場估計項目以中小型單位為主。至於同區新地（0016）旗下的景秀里御半山ll期，以及永泰（0369）發展的掃管笏OMA OMA，已於早前公布銷售部署，兩盤分別提供495伙及466伙，單計這3個屯門項目，已佔市場整體可推單位約55%。

元朗瑧頤實用220方呎起

至於上半年多盤齊發的白石角，亦料有鷹君（0041）發展的朗濤接力推售，項目正待批預售樓花同意書，將提供723個1房至4房戶，實用面積由約350方呎至2,000方呎。新世界（0017）旗下的元朗瑧頤則提供約313個間隔1房至3房戶，單位實用面積220方呎起，為短期內有機會推出的項目中，單位面積最細的。

市區方面，則有長實（1113）及市建局合作發展的深水埗愛海頌，項目提供876伙，單位間隔屬2房至3房，實用面積473方呎起，現正待批預售樓花同意書，發展商早前表示已準備好售樓說明書及示範單位，隨時在獲批後推出市場。