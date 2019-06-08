Tesla兩高層清倉式沽貨

馬斯克斥巨資增持

不過，在兩人拋售股票之際，行政總裁馬斯克斥巨資增持。證交會（SEC）的文件顯示，馬斯克上月斥2500萬美元大幅增持特斯拉股票，使其持股比例增至19.5%。

Gracias在本月以每股177至186美元的價格，沽出手上幾乎所有的特斯拉股票。由於他當年是以每股29.66美元的價格買入特斯拉股票，沽貨令他賺得盆滿缽滿。市場人士憂慮Model 3在美國的需求停滯，憂慮其汽車業務能否實現重大盈利。

IBM裁減1700人

此外，IBM證實將裁減部分員工，未來將專注於高增值的IT市場發展。知情人士稱，今次裁員相當於整體員工人數的0.5%。IBM目前有超過34萬僱員，意味裁員人數達1700人。IBM發言人稱，會持續調配人手配合發展，在關鍵的新領域增加招聘。IBM的職位空缺頁面，目前列出逾7000個職位空缺。

有消息稱，IBM這次裁員相信與收購Red Hat有關。IBM去年10月宣布以340億美元收購Red Hat，為IBM歷來最大規模的收購。IBM雖擁有自己的雲端設施，但仍希望藉收購Red Hat招攬更多企業客戶。

（綜合報道）

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