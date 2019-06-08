預告收支平衡 Beyond Meat升三成

【明報專訊】美國「人造肉第一股」Beyond Meat自5月上市後首次公布季績，在截至3月底的季度，收入按年增長超過兩倍至4020萬美元，勝於預期，但暫時未見盈利。上季虧損擴大至660萬美元，每股虧損0.95美元，經調整後每股虧損0.14美元。該公司自2009年成立以來尚未盈利。不過該公司預計，其實現盈利的進度可望比預期快，預計調整後的EBITDA（除稅息、折舊及攤銷前利潤）可望在今年「大致收支平衡」。受利好消息刺激，股價昨早段升約三成，高見135.8美元創新高，之後升幅收窄在125美元左右徘徊，較5月初時的25美元招股價高出4倍。
摩通升目標價至120美元
收入急增主要由於零售和餐飲服務分銷渠道擴張，令戰略客戶增加。去年該公司全年銷售額達8790萬美元，幾乎是2017年的3倍，全年則虧損2990萬美元。該公司預計，今年全年銷售額將達2.1億美元。在過去18個月，Beyond Meat已跟TGI Friday's、Del Taco和Carl's Jr.等連鎖餐廳達成供貨協議。旗艦產品Beyond Burger已在3萬家餐廳、雜貨店銷售。當競爭對手Impossible Foods為供貨不足而煩惱之際，Beyond Meat估計其產能足以應付未來兩年的需求擴張。
行政總裁布朗（Ethan Brown）稱，對首次公開募股成功，以及強勁的季度業績感到非常滿意，認為這反映了美國和海外主流消費者對植物肉的需求。部分大行看好Beyond Meat的前景，摩通將其目標價由97美元上調至120美元。
（綜合報道）
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