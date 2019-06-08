貿戰升級 美企新職銳減 5月非農職位僅增7.5萬 遠遜預期

市場預期經濟數據轉弱，增加了聯儲局減息的可能。CME Group的利率期貨數據顯示，交易員認為本月中減息的概率，由一天前的16.7%升至29.2%。7月減息的概率由一天前的68%升至80%。花旗甚至預計，聯儲局本月可能宣布提前結束縮表，原定9月才結束。美股早段向上，道指曾升逾280點。科技板塊上漲，微軟、蘋果早段升超過3%，微軟市值再破1萬億美元大關。標普500指數及納指早段升約1%。

科技股領漲 道指早段曾升280點

美國10年期國債孳息率昨低見2.055厘，為2017年9月以來最低。美匯指數昨跌穿97關口，跌至96.5左右，是兩個半月來低位。期金升穿每盎司1350美元大關，為今年高位。金價本周升約3%，可望創逾3年最大升幅。沙特能源大臣法利赫表示，油組國家接近同意延長本月底屆滿的減產協議，但認為毋須進一步減產。他認為油市尚未實現完美的穩定狀態，價格仍受油組不能控制的因素影響。受減產延長的消息刺激，國際油價昨升約1%。

金價升穿1350美元 今年新高

美國私人機構職位增長收窄，上月職位僅增9萬，遠低於預期的17.2萬；政府職位則減少1.5萬。與貿易形勢息息相關的製造業，職位僅增3000個。整體來說，今年迄今每月非農職位平均增長16.4萬，顯著低於去年的22.3萬均值，數據似乎預示美國經濟開始降溫。面對減稅等刺激作用開始減退及貿易形勢不明，分析普遍預期美國今年經濟增長放慢。亞特蘭大聯儲銀行預期，美國次季GDP按季折合成年率增長1.5％，遠低於今年首季的3.1％。

亞特蘭大聯儲行﹕次季GDP遠低首季

美國當前服務業仍然靠穩，5月ISM非製造業指數意外創3個月新高。不過ISM製造業指數卻見逾兩年半低位。貿易形勢充滿變數，美國政府5月將價值2000億美元的中國貨品關稅提高至25％，又威脅向餘下價值3000億美元的中國貨加徵關稅。白宮如今又威脅向所有墨西哥貨品徵稅。

聯儲局官員本周連番表示，正密切關注經濟放緩幅度超出預期的風險，暗示可能減息。聯儲局主席鮑威爾和副主席克拉里達表示，會以適當行動應對貿易緊張形勢。聯儲局理事布雷納德稱，將準備調整政策，維持經濟擴張。今年有投票權的聖路易斯聯儲銀行行長布拉德更表示，可能很快需要減息。聯儲局第三把交椅、紐約聯儲銀行行長威廉斯承認，不明朗因素增加，他對貨幣政策持開放態度。《華爾街日報》稱，聯儲局即使不在6月中的會議減息，也可能在7月或之後下調利率。

（綜合報道）

[國際金融]